Апрельский звездный дождь: как увидеть максимум от Лирид и что еще ждать от космоса

В ночь на 23 апреля ожидается пик метеорного потока Лириды, который обещает яркое зрелище для наблюдателей по всему миру. Узнайте, как правильно наблюдать за падающими звездами и какие еще космические явления могут сопровождать это событие.

В апрельском небе ожидается завораживающее космическое представление — метеорный поток Лириды . Это небесное явление, полюбоваться которым смогут жители обоих полушарий Земли, достигнет своего пика в ночь с 22 на 23 апреля. Хотя Северное полушарие традиционно имеет преимущество в наблюдении за этим потоком, его красота будет доступна и южным наблюдателям.

Лириды известны своей переменчивостью: в среднем они дарят около 18 падающих звезд в час, однако отдельные годы могут порадовать всплесками активности, достигающими до 90 метеоров в час, что превращает ночное небо в настоящий фейерверк.

Причина возникновения таких метеорных потоков, как объяснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, кроется в том, что наша планета Земля регулярно проходит через хвосты комет. Эти хвосты состоят из мелких частиц космической пыли и льда, оставленных кометами на их пути по Солнечной системе. Когда Земля вторгается в такое облако космического мусора, его частицы входят в нашу атмосферу на огромной скорости.

Трение с воздухом приводит к их мгновенному нагреванию и сгоранию, создавая яркие полосы света, которые мы привыкли называть звездопадом. Именно в эти моменты люди часто загадывают заветные желания, веря в магию падающих звезд.

Для тех, кто хочет максимально полно ощутить великолепие Лирид, астроном Натан Эйсмонт дает ценные рекомендации. Наилучшее время для наблюдения — после полуночи 23 апреля. Важно выбрать место подальше от городских огней, на открытой местности, где свет искусственных источников не будет мешать. Рекомендуется лечь на спину, расслабиться и дать своим глазам время на адаптацию к темноте. Этот процесс занимает примерно 15–20 минут, после чего ночное небо раскроет перед вами всю свою красоту. Важно также помнить, что никакого дополнительного освещения, будь то фонарь или яркий экран телефона, использовать не стоит, чтобы не испортить зрение и не упустить мимолетные вспышки метеоров.

Радиант метеорного потока Лириды — точка, из которой кажется, что исходят все метеоры — расположен в созвездии Лиры, недалеко от яркой звезды Веги. Скорость, с которой эти космические странники вторгаются в нашу атмосферу, поражает — она может достигать 49 километров в секунду, что и обуславливает их яркое и быстрое сгорание.

Непосредственно перед этим астрономическим событием, как сообщалось ранее, на Земле началась магнитная буря минимального уровня G1. Этот период нестабильности в магнитном поле планеты может продлиться до семи дней. Исследователи не исключают возможности усиления геомагнитной активности до среднего уровня, класса G2, в течение этого периода.

Интересно, что с наступлением темноты жители северных регионов могут получить дополнительный бонус — возможность наблюдать завораживающее зрелище полярного сияния, которое часто сопровождает геомагнитные возмущения. Таким образом, ближайшие дни обещают быть насыщенными не только падающими звездами, но и другими впечатляющими космическими явлениями.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– спортсмен года по версии BBC. Он опередил Джоковича, Ферстаппена и Байлс23-летний норвежский форвард в сезоне-2022/23 сделал требл с «Манчестер Сити», выиграв чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Read more »

Кубок IBU. Общий зачет. Мишлон одержала победу, Энодд – 2-я, Эрдал – 3-я, БондуКубок IBU-2023/24 Женщины Общий зачет После 23 гонок из 23 1.

Read more »

Кубок IBU. Общий зачет. Эвербю победил, Ботн – 2-й, Невланн – 3-й, норвежцы заняли топ-5Кубок IBU-2023/24 Мужчины Общий зачет После 23 гонок из 23 1.

Read more »

Майкл Хантер: я снова хочу Усика, но на этот раз не натощакМайкл Хантер (23-1-2, 16 досрочно) в пятницу вечером одержал победу единогласным решением судей над Кассиусом Чейни (23-2, 16 досрочно).

Read more »

Фигурант дела Иванова Фомин просил отпустить его из СИЗО, ссылаясь на волонтерство23 сентября Басманный районный суд Москвы продлил арест Александру Фомину до 23 декабря

Read more »

Российский суд вынес приговор 23 «азовцам»Суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 «азовцев*» к срокам заключения до 23 лет

Read more »