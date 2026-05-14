Анчелотти: "Реал" нуждается в перестройке и замене старого поколения

📆5/14/2026 2:14 AM
📰championat
44 sec. here / 18 min. at publisher
Если он вернётся в " Реал ", я буду за него искренне рад. Он способен выполнить ту работу, которую всегда выполнял в клубах, где уже работал. Сейчас мадридцам нужна перестройка и замена старого поколения.

За последние годы клуб потерял ряд ключевых игроков: Каземиро, Тони Крооса, Луку Модрича, Карима Бензема. Атмосфера внутри команды очень важна — её создают игроки с сильным характером, яркой индивидуальностью и лидерскими качествами. Поэтому "Реалу" потребуется время, чтобы вернуть ту атмосферу, которая приносила клубу успехы. Проблема не только в техническом уровне футболистов: для достижения результатов необходимо ещё и правильно выстроить баланс", — приводит слова Анчелотти The Athletic.

Напомним, ранее Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. Сейчас специалист тренирует лиссабонскую "Бенфику", которая, по сведениям СМИ, согласилась отпустить Жозе в "Реал". Анчелотти возглавлял "сливочных" в период с 2013 по 2015, а также с 2021 по 2025 годам

