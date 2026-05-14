Анчелотти: "Реал" нуждается в перестройке и замене старого поколения

Согласно словам Анчелотти, если бы он вернулся в "Реал", он искренне радовался бы этому событию. Он считает, что специалист способен выполнить ту работу, которую всегда выполнял в клубах, где уже работал. Анчелотти также отметил, что мадридцам нужна перестройка и замена старого поколения, поскольку за последние годы клуб потерял ряд ключевых игроков.

Если он вернётся в " Реал ", я буду за него искренне рад. Он способен выполнить ту работу, которую всегда выполнял в клубах, где уже работал. Сейчас мадридцам нужна перестройка и замена старого поколения.

За последние годы клуб потерял ряд ключевых игроков: Каземиро, Тони Крооса, Луку Модрича, Карима Бензема. Атмосфера внутри команды очень важна — её создают игроки с сильным характером, яркой индивидуальностью и лидерскими качествами. Поэтому "Реалу" потребуется время, чтобы вернуть ту атмосферу, которая приносила клубу успехы. Проблема не только в техническом уровне футболистов: для достижения результатов необходимо ещё и правильно выстроить баланс", — приводит слова Анчелотти The Athletic.

Напомним, ранее Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. Сейчас специалист тренирует лиссабонскую "Бенфику", которая, по сведениям СМИ, согласилась отпустить Жозе в "Реал". Анчелотти возглавлял "сливочных" в период с 2013 по 2015, а также с 2021 по 2025 годам





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Анчелотти Реал Перестройка Старый Поколение Замена Журналисты Лиссабонская \Бенфика\ Жузеппе Моуринью Специалист Тренирует Кубок Суперкубок Спания Испания Технический Уровень Баланс

United States Latest News, United States Headlines