Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Антон Алиханов назвал технологический суверенитет главной задачей химической промышленности России

Промышленность News

Антон Алиханов назвал технологический суверенитет главной задачей химической промышленности России
Химическая ПромышленностьТехнологический СуверенитетАнтон Алиханов
📆6/6/2026 6:50 AM
📰РИА Новости
144 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 96% · Publisher: 59%

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью на ПМЭФ-2026 обозначил ключевые приоритеты для российской химической отрасли, включая достижение технологического суверенитета, создание собственной сырьевой и технологической базы, развитие глубокой переработки сырья и выпуск специальной химии и материалов. Также он подчеркнул важность повышения экологичности, энергоэффективности и снижения зависимости от импорта.

Антон Алиханов , глава Минпромторг а России, в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2026 ) обозначил ключевые стратегические направления развития отечественной химической промышленности. По его словам, главной глобальной задачей является достижение технологического суверенитета, что предполагает создание собственной сырьевой и технологической базы, развитие глубокой переработки сырья и налаживание выпуска специальной химии и новых материалов с высокой добавленной стоимостью.

Министр подчеркнул, что речь идет не просто о росте объемов, а о качественном переходе к производству сложной продукции, ранее в значительной степени зависевшей от импорта. Важнейшими приоритетами он назвал обеспечение устойчивости производственных цепочек от сырья до готовой продукции, снижение зависимости от внешних технологий, а также повышение экологичности и энергоэффективности производств. Алиханов отметил, что российская химическая отрасль обладает существенными конкурентными преимуществами, включая доступ к собственному сырью, крупные промышленные площадки, сильную инженерную школу и способность быстро наращивать выпуск импортозамещающей продукции.

Именно поэтому стратегическим фокусом становится укрепление позиций в сегментах, формирующих основную добавленную стоимость: специальные полимеры, катализаторы, композиционные материалы и продукция для высокотехнологичных отраслей. Параллельно Россия активно наращивает экспорт химической продукции в страны, рассматриваемые как дружественные, что должно способствовать диверсификации рынков сбыта и укреплению международных экономических связей. Петрбургский международный экономический форум в этом году проводится с 3 по 6 июня. РИА Новости выступают в качестве генерального информационного партнера мероприятия, обеспечивая широкое освещение ключевых экономических инициатив и заявлений представителей власти и бизнеса.

Выступления на ПМЭФ, такие как интервью министра промышленности и торговли, задают тон обсуждению стратегических направлений развития отечественной промышленности и определяют приоритеты государственной промышленной политики на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Форум служит важной площадкой для диалога между государством, бизнесом и международными инвесторами, способствуя выработке совместных решений в условиях меняющейся глобальной экономики. Заявления Алиханова отражают общий курс на импортозамещение и технологическую независимость в критически важных отраслях, что является ответом на санкционное давление и логистические вызовы последних лет.

Успешная реализация этих планов потребует значительных инвестиций, развития научно-технического потенциала и повыstones квалификации кадров, но потенциал отрасли и поддержка государства создают предпосылки для достижения поставленных целей. Конкретные меры по стимулированию глубокой переработки, субсидированию НИОКР в области специальной химии и созданию благоприятного административно-тарифного климата, вероятно, будут детализированы в ближайшие годы в рамках национальных проектов и программ развития.

Таким образом, заголовки о технологическом суверенитете химической промышленности отражают не только текущие проблемы, но и долгосрочную стратегию России по построению самодостаточной и конкурентоспособной промышленности в условиях глобальной перестройки торгово-экономических отношений

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Химическая Промышленность Технологический Суверенитет Антон Алиханов Минпромторг ПМЭФ-2026 Импортозамещение Специальные Полимеры Композиционные Материалы Экологичность Глубокая Переработка

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Организаторы Олимпиады вспомнили о России. Наш спорт не вычеркнуть?Организаторы Олимпиады вспомнили о России. Наш спорт не вычеркнуть?Евгения Медведева неожиданно стала лицом фигурного катания Олимпиады-2026.
Read more »

🗣 Как сборной России принять участие в отборе на ЧМ-2026, оставшись в УЕФА? Версия Георгия Черданцева🗣 Как сборной России принять участие в отборе на ЧМ-2026, оставшись в УЕФА? Версия Георгия Черданцева🗣 Как сборной России принять участие в отборе на ЧМ-2026, оставшись в УЕФА? Версия Георгия Черданцева «Наверное, юридические коллизии как-то можно будет решить» 👇
Read more »

Звезды 'Жаркого соперничества' понесут факел ОлимпиадыЗвезды 'Жаркого соперничества' понесут факел ОлимпиадыДо Олимпиады-2026 в Италии осталось меньше трех недель. Звезды 'Жаркого соперничества' Хадсон Уильямс и Коннор Сторри выбраны факелоносцами Олимпиады-2026.
Read more »

Рештенко о том, что пропустит Олимпиаду: «Бржезина успокоил меня тем, что все равно в Милан мы бы поехали просто как туристы»Рештенко о том, что пропустит Олимпиаду: «Бржезина успокоил меня тем, что все равно в Милан мы бы поехали просто как туристы»Бронзовый призер чемпионата Европы-2026 Георгий Рештенко высказался о том, что не выступит на Олимпиаде -2026 в Милане.
Read more »

В Милане прошла акция протеста против присутствия агентов иммиграционной и таможенной полиции США на ОлимпиадеВ Милане прошла акция протеста против присутствия агентов иммиграционной и таможенной полиции США на ОлимпиадеВ день открытия Олимпиады-2026 в Милане прошла акция протеста, направленная против присутствия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) на Играх-2026.
Read more »

Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. В Мексике Боливия сыграет с Суринамом, ЯмайкаКвалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. В Мексике Боливия сыграет с Суринамом, ЯмайкаВ отборе ЧМ-2026 пройдут межконтинентальные стыковые матчи 1/2 финала В Мексике в межконтинентальных стыковых матчах 1/2 финала квалификации ЧМ-2026 сборная Боливии сыграет с Суринамом, Ямайка – с Новой Каледонией.
Read more »



Render Time: 2026-06-06 09:50:17