Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью на ПМЭФ-2026 обозначил ключевые приоритеты для российской химической отрасли, включая достижение технологического суверенитета, создание собственной сырьевой и технологической базы, развитие глубокой переработки сырья и выпуск специальной химии и материалов. Также он подчеркнул важность повышения экологичности, энергоэффективности и снижения зависимости от импорта.

Антон Алиханов , глава Минпромторг а России, в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2026 ) обозначил ключевые стратегические направления развития отечественной химической промышленности. По его словам, главной глобальной задачей является достижение технологического суверенитета, что предполагает создание собственной сырьевой и технологической базы, развитие глубокой переработки сырья и налаживание выпуска специальной химии и новых материалов с высокой добавленной стоимостью.

Министр подчеркнул, что речь идет не просто о росте объемов, а о качественном переходе к производству сложной продукции, ранее в значительной степени зависевшей от импорта. Важнейшими приоритетами он назвал обеспечение устойчивости производственных цепочек от сырья до готовой продукции, снижение зависимости от внешних технологий, а также повышение экологичности и энергоэффективности производств. Алиханов отметил, что российская химическая отрасль обладает существенными конкурентными преимуществами, включая доступ к собственному сырью, крупные промышленные площадки, сильную инженерную школу и способность быстро наращивать выпуск импортозамещающей продукции.

Именно поэтому стратегическим фокусом становится укрепление позиций в сегментах, формирующих основную добавленную стоимость: специальные полимеры, катализаторы, композиционные материалы и продукция для высокотехнологичных отраслей. Параллельно Россия активно наращивает экспорт химической продукции в страны, рассматриваемые как дружественные, что должно способствовать диверсификации рынков сбыта и укреплению международных экономических связей. Петрбургский международный экономический форум в этом году проводится с 3 по 6 июня. РИА Новости выступают в качестве генерального информационного партнера мероприятия, обеспечивая широкое освещение ключевых экономических инициатив и заявлений представителей власти и бизнеса.

Выступления на ПМЭФ, такие как интервью министра промышленности и торговли, задают тон обсуждению стратегических направлений развития отечественной промышленности и определяют приоритеты государственной промышленной политики на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Форум служит важной площадкой для диалога между государством, бизнесом и международными инвесторами, способствуя выработке совместных решений в условиях меняющейся глобальной экономики. Заявления Алиханова отражают общий курс на импортозамещение и технологическую независимость в критически важных отраслях, что является ответом на санкционное давление и логистические вызовы последних лет.

Успешная реализация этих планов потребует значительных инвестиций, развития научно-технического потенциала и повыstones квалификации кадров, но потенциал отрасли и поддержка государства создают предпосылки для достижения поставленных целей. Конкретные меры по стимулированию глубокой переработки, субсидированию НИОКР в области специальной химии и созданию благоприятного административно-тарифного климата, вероятно, будут детализированы в ближайшие годы в рамках национальных проектов и программ развития.

Таким образом, заголовки о технологическом суверенитете химической промышленности отражают не только текущие проблемы, но и долгосрочную стратегию России по построению самодостаточной и конкурентоспособной промышленности в условиях глобальной перестройки торгово-экономических отношений





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