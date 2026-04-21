Ветераны ВС США захватили здание Кэннона в Капитолии в знак протеста против политики Вашингтона на Ближнем Востоке и продолжающегося военного противостояния с Ираном.

Вашингтон стал ареной беспрецедентного протестного движения, организованного ветеранами вооруженных сил Соединенных Штатов Америки прямо в стенах одного из самых значимых административных строений Капитолия — здании Кэннона. Это старейшее офисное здание Конгресса на один день превратилось в эпицентр антивоенных настроений, когда десятки бывших военнослужащих, надев свою парадную форму, выразили категорический протест против эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Инициатором распространения кадров с места событий выступил известный американский политический обозреватель и блогер Джексон Хинкл, который подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о пробуждении сознания в американском обществе. Участники акции, многие из которых прошли через горнило реальных боевых действий, скандировали лозунги, требующие немедленного прекращения военных операций против Ирана и осуждающие гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Плакаты в руках протестующих не оставляли места для двусмысленностей: призывы не допустить развязывания очередной крупномасштабной войны звучали как суровое предостережение действующей администрации. Атмосфера в здании Кэннона была крайне напряженной, так как появление ветеранов в эпицентре власти поставило под вопрос официальную риторику правительства о необходимости продолжения боевых действий. Ситуация вокруг ближневосточного конфликта начала стремительно ухудшаться после событий 28 февраля, когда началось полномасштабное военное противостояние между Вашингтоном и Тегераном. Ответные удары иранских сил по военным базам США в регионе и по территории Израиля привели к серьезной дестабилизации мировой геополитической обстановки. Хотя 8 апреля президент Дональд Трамп публично заявил о временном перемирии сроком на две недели, этот шаг не принес желаемого умиротворения. Первый раунд дипломатических консультаций, призванных остановить кровопролитие, завершился полным провалом, не дав сторонам даже минимального пространства для компромисса. Надежды на дипломатическое урегулирование окончательно угасли 20 апреля, когда представители Тегерана официально отказались от участия в продолжении диалога, обвинив американскую сторону в систематическом нарушении достигнутых ранее договоренностей. Это решение стало холодным душем для международных посредников, которые рассчитывали на деэскалацию ситуации до того, как конфликт перерастет в неконтролируемую фазу, угрожающую всему миру глобальным потрясением. Тревожные новости продолжают поступать и из коридоров Пентагона. Бывший советник военного ведомства Дуглас Макгрегор в своих недавних сводках указал на масштабную переброску американской техники и дополнительных воинских контингентов в зону ближневосточного кризиса, что полностью противоречит заявлениям о миротворческих усилиях. В условиях, когда военные эксперты предсказывают возможность полномасштабной региональной войны, голос американских ветеранов, вышедших на протест в Капитолии, звучит как голос разума, призывающий политиков остановиться. Акция в здании Кэннона наглядно демонстрирует, что внутри США растет серьезное недовольство текущей внешнеполитической повесткой, а верность курсу на силовое решение конфликтов вызывает все больше вопросов даже у тех, кто всю жизнь посвятил защите интересов государства. Протестующие настаивают на том, что страна не может позволить себе новые военные авантюры, когда экономика и общество испытывают внутреннее давление, а внешние вызовы требуют исключительно дипломатической гибкости, а не демонстрации военной мощи





