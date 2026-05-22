Антон Сихарулидзе переизбран президентом ФФККР

Антон Сихарулидзе был переизбран президентом ФФККР. В отсутствие конкурентов все делегаты отдали голос за действующего главу, который философски отнёсся к заранее известному результату. Сихарулидзе обозначил приоритетом возвращение россиян на международную арену и воспитание нового поколения талантливых фигуристов.

«Приятно, что все мои коллеги из 77 регионов нашей страны доверили мне дальше помогать фигурному катанию. Сказал им, что надеюсь, это от души. Я люблю этот вид спорта, ребят. Очень хотел бы продолжить эту работу», — приводит его слова РИА Новости.

Своим приоритетом на посту он, как и большинство других глав отечественных спортивных организаций, назвал возвращение россиян на международную арену и воспитание нового поколения талантливых фигуристов.

«Для меня было бы важно, чтобы мы смогли в течение четырех лет подготовить ребят к Олимпиаде 2030 года. И доказать, что мы умеем кататься... Развиваться, расти спортсмен может только в жесткой конкуренции, когда соревнуется с сильнейшими спортсменами мира. Как люди покоряют Олимп — в этом весь спорт.

Мы являемся частью мирового спорта», — подчеркнул он. Назвать приблизительные сроки полноценного восстановления статуса сборной пока не представляется возможным, однако решения по судьбе юниоров в федерации ожидают уже весной или начале лета.

«Очень надеюсь, что шансы с юниорами категорически велики. Если МОК тоже выпустит свою декларацию с рекомендацией снять санкции, это будет иметь огромное значение и тоже продвинет наш вопрос. Диалог с ISU идёт, надеюсь, это не пустые слова. Они смотрят с уважением и восхищением смотрят на наши соревнования, полные трибуны зрителей.

Мы развиваем фигурное катание как никто другой. Неужели это не является критерием для нашего допуска? Они действительно это видят, это правда. Возможно, это кого-то и подбешивает, ладно.

Мне кажется, мы прорвёмся», — добавил Сихарулидзе. Кроме того, он отметил, что ФФККР единственной из зимних федераций удалось создать условия для выступления на Олимпиаде в Милане без судебных разбирательств. Тем не менее, в случае отказа по снятию санкций федерация может задуматься о подачи заявления в CAS. Вдобавок он анонсировал свою поездку на июньский совет ISU, где предложит российских представителей в технические комитеты и обсудит с коллегами ряд нововведений.

«Важный конгресс, будут избирать президента. Также идёт обсуждение, что могут быть озвучены достаточно серьёзные изменения в правилах. Мы пропагандируем азартное, техническое фигурное катание, где много сложных элементов, четверных прыжков, выбросов. Мировое фигурное катание сейчас — это о балансе между сложностью и компонентами.

Я за семь (прыжковых элементов в произвольной программе, а не шесть). Мы далеко не единственные, кто говорит о том, что нельзя снижать сложность», — отметил Сихарулидзе. Не менее острым стало обсуждение смены молодыми фигуристами спортивного гражданства. За сутки до отчётно-выборной конференции под флаги иностранных государств перешли сразу трое фигуристов.

По словам Сихарулидзе, Азербайджан давно проявлял интерес к переходу Вероники Жилиной, и федерация со спокойной душой отпустила спортсменку. А Александру Плющенко, который получил паспорт той же страны, он пожелал удачи.

«Решение принимают родители, поскольку он несовершеннолетний. Мы абсолютно легитимно дали ему возможность выступать за эту страну, он не нарушил никаких правил. Дай бог, он сможет себя там реализовать. Мы за то, чтобы ребята развивались, не нарушая правил», — отметил Сихарулидзе.

Куда меньше подробностей оказалось касательно Софьи Муравьёвой, которая недавно прекратила сотрудничество с Алексеем Мишиным и публично ушла из сборной. По информации СМИ, спортсменка ждала предложения от Франции, однако ни одна из иностранных федераций не направляла запросы о призёре чемпионата России.

«Она пришла и написала заявление о выходе из сборной. С тех пор я не знаю, где она находится и что делает. Никаких заявлений и предложений о ее переходе не было. Насколько я знаю, у нее также нет документов от других стран (которые позволили бы ей прикрепиться к другой сборной)», — сказал Сихарулидзе.

Глава Федерации не обошёл стороной и двух именитых фигуристок: Камилу Валиеву и Александру Трусову. По его словам, девушки намерены вернуться в следующем спортивном сезоне и подали соответствующие заявления,





