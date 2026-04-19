Антипасха: день радости, а не поминовения усопших

Религиовед разъяснил, почему в день Антипасхи (Красной горки) церковь не проводит панихиды и литии, а молитва об усопших переносится на Радоницу.

В отличие от общепринятого заблуждения, в день Антипасхи, который в 2024 году приходится на 19 апреля, церковь не проводит традиционных панихид и заупокойных литий. Этот день, называемый также Красной горкой, является продолжением пасхального торжества, символизируя победу жизни над смертью.

Согласно церковному уставу, с Великого Четверга и до понедельника после Антипасхи Церковь сознательно воздерживается от заупокойных служб, чтобы не нарушать радостный и торжественный дух богослужения, посвященного Воскресению Христову. Однако это не означает полного прекращения молитвы об усопших. Молитва продолжает совершаться в рамках Божественной литургии, но без специальных заупокойных прошений, сохраняя общий радостный настрой. Как пояснил религиовед, научный сотрудник лаборатории исследований религиозных факторов структурных изменений в современном обществе ИСД ФНИСЦ РАН Никита Павлов, первым днем, когда возобновляется полноценное, «гласное» поминовение усопших, становится Радоница. В 2026 году это событие выпадет на 21 апреля. Именно в этот день верующие традиционно посещают кладбища, подают записки об упокоении и совершают молитвы за своих ушедших близких. Таким образом, перенос поминовения усопших на Антипасху является ошибкой с точки зрения церковной традиции. «Принципиально важно понимать: Антипасха не является днем поминовения усопших. Она продолжает пасхальное торжество, сосредоточенное на победе жизни над смертью, поэтому в этот день не совершаются заупокойные богослужения. Первое общецерковное поминовение усопших после Пасхи совершается на Радоницу. Такая последовательность имеет глубокий смысл: Церковь сначала дает верующим полноценно пережить радость Воскресения, и лишь затем возвращается к особой молитве об усопших», — подчеркивает Никита Павлов. Исторически Антипасха тесно связана с апостолом Фомой, который не поверил в Воскресение Христа, пока не увидел и не коснулся ран Спасителя. Поэтому этот день также называют Фоминым воскресеньем. Смысл Антипасхи заключается в утверждении несомненности Воскресения, в укреплении веры тех, кто, подобно апостолу Фоме, нуждался в личном убеждении. Связь с Красной горкой носит народный характер: Красная горка – это место, где, по старинным поверьям, собирались девушки для проведения весенних обрядов и гаданий, а само название связано с красными, то есть красивыми, цветами, которые символизировали пробуждение природы и новую жизнь. Таким образом, день Антипасхи, хотя и не предназначен для заупокойных служб, несет в себе глубокий духовный смысл, связанный с торжеством жизни, победой над смертью и укреплением веры в Воскресение. Понимание истинного назначения этого дня помогает верующим правильно выстраивать свою духовную жизнь и не допускать ошибок в церковной практике. Все, кто интересуется глубоким смыслом православных праздников и традиций, могут найти дополнительную информацию в материалах «Известий», посвященных значению слова «Антипасха» и правилам празднования этого дня. Важно помнить, что церковная традиция имеет свои четкие указания, и следование им помогает глубже осознать духовную составляющую каждого праздника





