Андреа Кими Антонелли ответил Расселлу в борьбе за лидерство, и в итоге британец выдавил его с трассы. Антонелли остался недоволен, однако стюарды не стали расследовать инцидент. В ходе пресс-конференции после спринта Расселл заявил, что Антонелли просто не знал того, что обогнать соперника по внешней траектории в 1-м повороте не представляется возможным. Антонелли о Расселле: "Нужно пересмотреть повтор"

Андреа Кими Антонелли ответил Расселл у: «Сильно сомневаюсь, что в истории Гран-при Канады не было ни одного обгона по внешней траектории в 1-м повороте»в борьбе за лидерство, и в итоге британец выдавил его с трассы.

Чем Антонелли остался сильно недоволен, однако стюарды не стали расследовать инцидент. В ходе пресс-конференции после спринта Расселл заявил, что Антонелли просто не знал того, что обогнать соперника по внешней траектории в 1-м повороте не представляется возможным. Как мне кажется, если ты поравнялся с машиной соперника, то обогнать можно вообще в любом месте любой трассы. То есть, понятно, что в каких-то поворотах обгонять сложнее обычно.

Однако я сильно сомневаюсь, что в историиЯ согласен с тем, что он защищал свою позицию. И да, это была жесткая борьба. Разумеется, нам повезло с тем, что мы не столкнулись, и в конечном счете заезд получился классным». Андреа Кими Антонелли о Расселле: «Нужно пересмотреть повтор.

Показалось, что я поравнялся с другой машиной, а потом меня выдавили с трасс





