Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Антонелли о Расселле: "Нужно пересмотреть повтор"

Motorsport News

Антонелли о Расселле: "Нужно пересмотреть повтор"
АнтонеллиРасселлБорьба За Лидерство
📆5/23/2026 6:18 PM
📰sportsru
42 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 63%

Андреа Кими Антонелли ответил Расселлу в борьбе за лидерство, и в итоге британец выдавил его с трассы. Антонелли остался недоволен, однако стюарды не стали расследовать инцидент. В ходе пресс-конференции после спринта Расселл заявил, что Антонелли просто не знал того, что обогнать соперника по внешней траектории в 1-м повороте не представляется возможным. Антонелли о Расселле: "Нужно пересмотреть повтор"

Андреа Кими Антонелли ответил Расселл у: «Сильно сомневаюсь, что в истории Гран-при Канады не было ни одного обгона по внешней траектории в 1-м повороте»в борьбе за лидерство, и в итоге британец выдавил его с трассы.

Чем Антонелли остался сильно недоволен, однако стюарды не стали расследовать инцидент. В ходе пресс-конференции после спринта Расселл заявил, что Антонелли просто не знал того, что обогнать соперника по внешней траектории в 1-м повороте не представляется возможным. Как мне кажется, если ты поравнялся с машиной соперника, то обогнать можно вообще в любом месте любой трассы. То есть, понятно, что в каких-то поворотах обгонять сложнее обычно.

Однако я сильно сомневаюсь, что в историиЯ согласен с тем, что он защищал свою позицию. И да, это была жесткая борьба. Разумеется, нам повезло с тем, что мы не столкнулись, и в конечном счете заезд получился классным». Андреа Кими Антонелли о Расселле: «Нужно пересмотреть повтор.

Показалось, что я поравнялся с другой машиной, а потом меня выдавили с трасс

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Антонелли Расселл Борьба За Лидерство Выдавили С Трассы Повтор Поравнялся С Другой Машиной

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-23 21:18:17