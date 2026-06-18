Антон Шагин: «Золотой телёнок» актуален сегодня

Антон Шагин, актёр театра «Ленком», поделился своим мнением о спектакле «Великий комбинатор» по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок». Он отметил, что этот роман о любви и выборе актуален по сей день.

В «Ленкоме Марка Захарова» прошла премьера спектакля «Великий комбинатор» по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок». В роли Остапа Бендера – Антон Шагин , который рассказал, чем описанный 95 лет назад сюжет актуален по сей день.

Сюжет о любви и о выборе Ольга Шаблинская, aif.ru: Антон, в кино Остапа Бендера играли Андрей Миронов, Сергей Юрский, Арчил Гомиашвили. Кто из них вам нравится больше всего? Антон Шагин: Каждый хорош по-своему. Я специально не пересматривал эти фильмы перед премьерой: у нас своя стезя в этом смысле, свой путь.

Меня всегда интересовало то, куда я ещё не ходил, то, что я ещё не делал. Новый спектакль – как раз то, чего ещё в моей карьере не было. Уверен, для этого и существует актёрская профессия – быть разным





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