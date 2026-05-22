Аномальная жара в Москве и Подмосковье: сильные ливни и смерчи

В Москве и Подмосковье ожидается аномальная жара , которая к вечеру сменится сильными ливнями, грозой и градом. В период с 21:00 до 23:00 пройдет холодный атмосферный фронт.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду и более. Сильный ливень накроет Московскую область, а на севере Подмосковья, юго-востоке Тверской области, западе Ярославской области и в Вологодской области местами возможно образование смерчей.

«Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет как из ведра», — подчеркнул синоптик. Синоптик также предупредил о граде диаметром до трех-пяти миллиметров. По его оценке, на каждый квадратный метр может выпасть не менее 10–15 литров воды. В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности Гидрометцентр России ввел оранжевый уровень погодной опасности на территории Центрального федерального округа из-за аномальной жары.

Кроме того, жителей Москвы и Подмосковья также предупредили о дожде с градом и порывах ветра до 17 метров в секунду 22 мая. Отмечено, что 23 мая в столичном регионе ожидаются грозы и усиление ветра ночью до 15 метров в секунду. Вероятность новых температурных рекордов Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что новые температурные рекорды в Москве в ближайшие дни маловероятны, поскольку в выходные в регион вернется прохладная погода.

Она напомнила, что 19 мая температура воздуха в столице достигла 30,5 градуса, что стало рекордом для этой даты. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1979 году — 30,2 градуса. 20 мая, по словам Евгения Тишковца, также был побит суточный температурный рекорд, державшийся 129 лет. К 14:00 температура на метеостанции ВДНХ достигла 30 градусов. Позднякова отметила, что 21 мая рекордное значение было повторено.

По ее словам, в 14:00 в Москве зафиксировали 29,2 градуса — это соответствует рекорду 2014 года. Синоптик добавила, что 22 мая в столице ожидается плюс 28 — плюс 30 градусов, однако из-за увеличения облачности вероятность нового температурного рекорда остается низкой. Спасатель рассказал, как вести себя при угрозе смерча Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рекомендовал жителям региона по возможности отказаться от выхода на улицу при ухудшении погоды.

По его словам, если человек оказался на природе и заметил признаки формирования смерча, необходимо как можно быстрее укрыться в капитальном здании и держаться подальше от окон, дверей и стекол. Щетинин подчеркнул, что при возникновении смерча дома также нельзя подходить к окнам, чтобы избежать травм.

«Также не нужно брать телефон и снимать то, что происходит на улице. Нужно закрыть окна, шторы и отойти от окон подальше», — заключил Щетинин. Крупнейшие смерчи в истории Центральной России Смерчи в Москве и Подмосковье происходят редко, однако в истории Центральной России зафиксировано несколько разрушительных случаев. Одним из самых известных стал смерч 1904 года, который зародился в Тульской губернии и прошел через восточные окраины Москвы.

Стихия разрушила Люблино, Карачарово, Капотню, Кузьминки, Сокольники и другие районы столицы, пострадали более 800 человек. 2 сентября 1945 года смерч возник к северу от Москвы. Он сопровождался крупным градом и разрушил несколько населенных пунктов, включая Валентиновку, Хомутово и Оболдино. В результате погибли 13 человек, около 200 пострадали. В августе 1951 года смерч с ливнем и градом прошел через Химкинский район Московской области.

Наиболее серьезные разрушения были зафиксированы в поселке Сходня. Еще один сильный смерч в 1974 году затронул Горький, нынешний Нижний Новгород. Наиболее разрушительным считается «Ивановский торнадо» 1984 года, когда смерчи одновременно прошли через Московскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую область. В Иванове стихия разрушала дома, линии электропередачи и железнодорожные составы.

Были полностью уничтожены несколько деревень. По официальным данным, погибли 69 человек, пострадали более 800. В 2009 году смерч серьезно повредил подмосковный Краснозаводск. Были разрушены десятки жилых домов, повреждены автомобили и городские коммуникации, за медицинской помощью обратились десятки челове





