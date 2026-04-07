Анна Бузова объявила о беременности: поздравления, критика и реакция экс-супруга Ольги

Младшая сестра Ольги Бузовой, Анна, сообщила о своей беременности в социальных сетях, вызвав волну поздравлений и обсуждений. Публикация трогательного видео и комментарии знаменитостей и поклонников стали поводом для разговоров о личной жизни звездной семьи.

Младшая сестра Ольги Бузовой, Анна, объявила о своей беременности в социальных сетях, вызвав волну поздравлений и обсуждений. На своей страничке Анна опубликовала трогательное видео, демонстрирующее округлившийся животик и подпись: «1+1=3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы». На кадрах видно, как Анна позирует в студии в коротких шортах и уютной кофте.

После публикации видео последовала серия «сторис», в которых Анна рассказала, что сейчас они с семьей находятся на отдыхе, и впервые за последние 18 лет — втроём. Комментарии к публикации пестрят тысячами поздравлений от поклонников и знаменитостей. В числе поздравивших — телеведущая Ассоль, блогер Ирина Пинчук, певица Анастасия Крайнова, а также сама Ольга Бузова, которая не скрывает своих эмоций: «Лапа, это такое счастье. Я рядом! Наслаждайся каждой секундой этого момента. Люблю, жду встречи. Не могу, как меня разрывает от любви и счастья за вас с Костей».\Неожиданным стало появление в комментариях экс-супруга Ольги Бузовой, Дмитрия Тарасова, который также поспешил поздравить будущую маму. Футболист написал: «Поздравляю от всей нашей семьи. Это счастье», — что вызвало неоднозначную реакцию у поклонников сестер. Многие отреагировали на поздравление иронично и саркастично, задаваясь вопросом о его появлении в комментариях. Сама Анна Бузова оставила поздравление Тарасова без внимания, не ответив и не поставив «лайк», что еще больше подогрело интерес к ситуации. Несмотря на общую радость, нашлись и те, кто выразил недовольство предстоящим пополнением в семье Бузовых. Хейтеры раскритиковали Анну, в частности, из-за ее возраста. Некоторые комментаторы выразили мнение, что паре стоило бы подольше пожить для себя, прежде чем заводить детей. Не обошлось и без вопросов о том, кто является отцом ребенка. Анна Бузова ждет малыша от 48-летнего бизнесмена Константина Штрыкина, с которым состоит в гражданском браке уже около двух десятилетий. Как ранее объясняла Анна, она не видит необходимости в официальной регистрации отношений, если в паре царят гармония и любовь. Интересно, что Константин предлагал Анне руку и сердце всего через три недели после знакомства, но она не спешила принимать предложение.\Пока поклонники поздравляют Анну, внимание многих направлено на старшую сестру, Ольгу Бузову. Тысячи фанатов ждут новостей о беременности от самой Ольги. Известная певица неоднократно признавалась, что мечтает о ребенке, но пока не встретила мужчину, с которым хотела бы вступить в брак и завести детей. В текущем году Ольга намекала в социальных сетях на нового возлюбленного. Подписчики часто замечают изменения в фигуре телеведущей и надеются, что скоро Ольга поделится радостной новостью. В данный момент вся семья и поклонники ожидают дальнейших событий и развития ситуации, внимательно следя за обновлениями в социальных сетях сестер Бузовых. Новость о беременности Анны вызвала большой резонанс в прессе и социальных сетях, породив множество обсуждений и домыслов. Многие ожидают, что Ольга вскоре последует примеру сестры, и предвкушают новые новости о личной жизни звездной семьи





Анна Бузова Ольга Бузова Беременность Дмитрий Тарасов Константин Штрыкин Шоу-Бизнес Знаменитости

