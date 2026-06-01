Анна Калинская победила Анастасию Потапову в четвёртом круге Ролан Гаррос

Анна Калинская и Анастасия Потапова сыграли в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Калинская ведёт в личных встречах 2-0 и одержала победу в этом матче, хотя счёт был 4:6, 6:2, 1:2 на момент retirement Потаповой. Подробности и статистика поединка.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннис у ( Ролан Гаррос ) среди женщин состоялся интересный поединок между российской теннис исткой Анной Калинской и её соотечественницей Анастасией Потаповой.

Матч, прошедший на корте Сюзанн Ленглен, начался чуть позже полудня по московскому времени и продемонстрировал высокий уровень игры с обеих сторон. Калинская и Потапова ранее уже встречались на профессиональном уровне, и в личных встречах преимущество на стороне Анны - 2-0. Их первые две игры прошли в 2019 году на Кубке Кремля, где Калинская победила в трёх сетах (6:0, 3:6, 6:4), а в 2022 году в квалификации турнира в Цинциннати (7:5, 6:1).

В текущем матче на Ролан Гаррос обе спортсменки показывали борьбу, но Калинская в итоге одержала победу, хотя счёт матча остался неполным из-за retirement (выхода из игры) Потаповой. Счёт на момент остановки: 4:6, 6:2, 1:2 в пользу Калинской. Первый сет выиграла Потапова, продемонстрировав уверенную игру, особенно в начале, когда она вела 4:1, совершив два брейка. Однако Калинская сумела адаптироваться, улучшить свою игру в защите и переломить ход сета, взяв пять геймов подряд и выиграв первый сет.

Во втором сете Калинская переиграла соперницу, показав отличную мобильность по корту и мощные атаки, в то время как Потапова совершила больше невынужденных ошибок. Статистика ударов навылет и невынужденных ошибок отражает эту динамику: в первом сете у Потаповой было 9 ударов навылет при 16 невынужденных ошибках, у Калинской - 9 и 13 соответственно, а во втором сете у Анастасии - 9/13, у Анны - 11/7. В третьем сете Калинская быстрым темпом выиграла первый гейм, swaying the momentum further in her favor.

В целом матч был напряжённым и характеризовался чередованием преимуществ, но в конечном счёте Калинская провела более стабильную игру в ключевые моменты. Победа в этом матче позволила Анне Калинской пройти в следующий круг Ролан Гаррос, где ей предстоит встреча с ещё одним соперником. Этот успех важен для её текущего сезона на покрытии "Гранд Слема" и подчёркивает её способность бороться с равными по силе оппонентками.

Для Анастасии Потаповой поражение стало разочарованием, однако она проявила характер и сопротивлялась до последнего, что говорит о её потенциальных перспективах в будущем. Матч вызвал интерес у российских болельщиков, так как обе теннисистки являются представительницами страны и показывают высокий класс игры на международной арене. Победа Калинской укрепила её позиции в рейтинге и дала дополнительную мотивацию для дальнейших выступлений в турнире. Отметим, что трансляция матча проводилась в текстовом формате, что позволило большому количеству зрителей следить за ходом поединка онлайн в реальном времени.

Такой формат популярен среди теннисных фанатов, которые ценят детальную статистику и мгновенные обновления. В целом, встреча на Ролан Гаррос стала ярким примером российского тенниса и добавила зрелищности в турнир. Болельщики в России активно обсуждали игру, отмечая важность таких внутренних противостояний для развития спорта в стране. Обе спортсменки заслуживают уважения за свою борьбу, и мы желаем им дальнейших успехов в карьере





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ролан Гаррос Анна Калинская Анастасия Потапова Четвёртый Круг Теннис 俄罗斯

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ЦСКА сделал заявку на следующий раунд. Армейцы вернулись к старым конспектам и урабатывают крепкий «Локомотив»ЦСКА обыграл «Локо» и теперь ведет 2:0 в серии 🏒 У ярославцев нет шансов на выход в следующий раунд?

Read more »

«Авангард» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Металлург» и повёл в серии 2-0🏒 «Металлург» отыгрался с 0:3, но уступил «Авангарду» Серия при счёте 2️⃣-0️⃣ в пользу омских ястребов переезжает в Магнитогорск

Read more »

У «Локомотива» вообще есть конкуренты? Ярославль уничтожает «Авангард» на пути к Кубку«Локомотив» разгромил омичей и повел в серии 2-0.

Read more »

«Магнитка» вновь засушила «Спартак». Куда исчезла лучшая атака сезона КХЛ?Счёт в серии стал 2-0, а у московского клуба возникли проблемы, ожидать которые было невозможно.

Read more »

Несите Кубок Стэнли! Клуб Бобровского уничтожает грязных соперников в финале«Флорида» добыла уверенную победу и повела в серии со счетом 2-0.

Read more »

Четвертьфинал Кубка Гагарина идёт на рекорд по скуке. Почему так выходит?3-0, 3-0, 2-0, 2-0 – второй раунд плей-офф КХЛ пока вообще не даёт интриги.

Read more »