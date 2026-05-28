Анна Паулина Луна, член Палаты представителей Конгресса США, заявила, что Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что американский лидер Дональд Трамп стремится к заключению сделки по Украине, но глава киевского режима мешает мирной инициативе.

Москва, 28 мая - АиФ-Москва. Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей по урегулированию украинского конфликт а, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна . Она отметила, что американский лидер Дональд Трамп стремится к заключению сделки по Украине, но глава киевского режима мешает мирной инициативе.

"Предложена выработанная США сделка, и единственный человек, который препятствует ее заключению, — это Зеленский, и да, она была бы очень выгодна для Украины (а также для всех причастных сторон, включая США)," — написала Луна на своей странице в социальной сети X*. Член Палаты представителей подчеркнула, что для главы киевского режима "настало время" пойти на договорённости.

Она также обратила внимание на то, что Зеленский отказывается от проведения выборов, а власти Украины не хотят отдавать Соединённым Штатам деньги, полученные во время правления бывшего президента США Джо Байдена. Луна также раскритиковала утверждение Зеленского о том, что в поддержку киевского режима в Конгрессе выступают как представители Демпартии, так и законодатели-республиканцы.

"Это является чистой пропагандой и не соответствует действительности. Нет никакой широкой поддержки бесконечных боевых действий, и мы вам не копилка", — отметила политик. Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский отправил Дональду Трампу и Конгрессу США срочное письмо, в котором попросил Вашингтон нарастить поставки боеприпасов из-за образовавшегося дефицита. Речь шла о комплексах противовоздушной обороны и ракет для этих систем.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры. Оцените материал Политик





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Анна Паулина Луна Член Палаты Представителей Конгресс США Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина Конфликт Договоренности Сделка Мирная Инициатива Препятствия Выборы Деньги Соединённые Штаты Джо Байден Демократическая Партия Республиканцы Бесконечные Боевые Действия Широкая Поддержка Пропаганда Дефицит Боеприпасы Комплексы Противовоздушной Обороны Ракеты Для Этих Систем Соцсеть X Заблокирована На Территории России

United States Latest News, United States Headlines