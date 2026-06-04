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Андреева рассказала о секрете психологической устойчивости на турнире

Спорт News

Андреева рассказала о секрете психологической устойчивости на турнире
ТеннисАндрееваПсихология
📆6/4/2026 7:11 PM
📰championat
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Российская теннисистка Андреева на пресс-конференции подробно объяснила, как смогла перебороть внутренние страхи и научиться сохранять концентрацию в напряженных моментах матча, что привело к серии убедительных побед.

В ходе пресс-конференции после победного матча теннис истка Андреева подробно рассказала о своем психологическом подходе и тактической подготовке. Она подчеркнула важность концентрации, которая, по ее словам, была на пике: я видела ворсинки на мяче, когда подкидывала его или наносила удар.

Этот высокий уровень фокуса позволил ей удерживать внимание на выполнении плана, разработанного вместе с тренером Кончитой, а также на мелких деталях. Андреева объяснила, что раньше она сильно нервничала, когда соперница的实现回破，并且立即反破。这种心理转变是她本次赛事表现稳定的关键。В ответ на вопрос о том, почему она вновь lidera в втором сете после уступки брейка, она призналась, что ранее подобные ситуации могли привести к потере контроля, но теперь она спокойно реагирует на любые повороты.

Если раньше американка воспринимала потерю своей подачи как катастрофу, то сейчас ее девиз: ну и что с того? Постараюсь сделать обратный брейк. Этот новый настрой не только снижает ее собственную тревожность, но и создает давление на соперницу, которая также может нервничать. Андреева отмечает, что такая позиция очень хорошо работает на данном турнире

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championat /  🏆 29. in RU

Теннис Андреева Психология Концентрация Турнир Пресс-Конференция

 

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