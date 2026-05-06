Андрей Рублев раскритиковал качество кортов в Риме и Париже

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о проблемах с отскоком мяча на турнире в Риме и выразил недовольство изменениями грунта на кортах Ролан Гаррос.

Андрей Рублев , один из ведущих представителей российского теннис а и игрок, занимающий высокую позицию в мировом рейтинге, в своем недавнем интервью откровенно поделился мыслями о техническом состоянии площадок на престижном турнире серии Мастерс в Риме.

Спортсмен подчеркнул, что качество покрытия в итальянской столице оставляет желать лучшего, вызывая определенные сложности в процессе игры. Основная претензия атлета заключается в крайне нестабильном и, по его словам, максимально кривом отскоке мяча, который делает игровой процесс менее предсказуемым и значительно усложняет выполнение точных технических ударов. По мнению Рублева, эта проблема не является чем-то новым или внезапным, так как корты в Риме традиционно считались проблемными на протяжении многих лет.

Он отметил, что удивляться такому положению дел уже поздно, поскольку ситуация повторяется из года в год, и профессиональные игроки просто привыкают к этим хроническим несовершенствам инфраструктуры. Таким образом, ожидания от улучшения качества покрытия в этом городе остаются низкими, так как системные ошибки в подготовке кортов сохраняются десятилетиями. Далее теннисист затронул тему сравнения римских площадок с покрытием на легендарном турнире Ролан Гаррос.

В теннисном сообществе часто циркулирует версия о том, что именно в Риме можно найти наиболее близкие по своим характеристикам условия к парижскому грунту, что делает этот Мастерс идеальной репетицией перед французским открытым чемпионатом. Однако Рублев категорически не согласен с этим утверждением. По его словам, он вообще не видит никакого сходства между этими двумя локациями. Более того, Андрей выразил глубокую обеспокоенность тем, как изменился грунт в Париже за последние несколько лет.

Он заметил, что на второстепенных кортах, вдали от главного стадиона, поверхность стала напоминать бетон. По словам спортсмена, там стало слишком скользко, а самого песка, который и определяет специфику классического грунтового покрытия, практически не осталось. Это создает ощущение игры на совершенно ином типе поверхности, который не имеет ничего общего с традиционным грунтом, что может негативно сказаться на подготовке атлетов к главному турниру сезона.

Интересно, что даже до глобальных изменений, вызванных пандемией, Рублев замечал существенную разницу в качестве покрытия в зависимости от статуса корта. На центральном стадионе в Париже грунта всегда было больше, что обеспечивало классический игровой опыт, характерный для красной глины. В то же время на малых кортах ситуация была иной, а в последние два-три года эта тенденция усилилась настолько, что теперь кажется, будто грунт там исчез вовсе.

Такая неоднородность покрытия в рамках одного турнира может стать серьезным вызовом для игроков, которые привыкли к определенным стандартам отскока и скольжения. Рублев подчеркнул, что с нетерпением ждет начала сезона, чтобы проверить, произошли ли какие-то улучшения в этом году, но его текущий опыт заставляет смотреть на вещи с определенным скептицизмом. Для профессионального теннисиста уровня Андрея Рублева каждая мелочь в покрытии имеет колоссальное значение.

Неправильный или непредсказуемый отскок может привести к ошибке в тайминге, что на уровне турниров серии Мастерс стоит очень дорого и может определить исход всего матча. Грунт считается самым капризным покрытием, которое требует идеального ухода, регулярного увлажнения и постоянного обновления слоя песка. Когда поверхность становится слишком твердой или, наоборот, слишком неоднородной, это полностью меняет динамику игры, заставляя спортсменов перестраивать свою технику на ходу.

Критика Рублева в адрес организаторов турниров в Риме и Париже подчеркивает важность соблюдения единых стандартов качества, чтобы соревнования оставались честными, а риск травматизма из-за неправильного скольжения сводился к минимуму





