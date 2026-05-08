Андрей Талалаев уверен в двойной победе «Краснодара» в этом сезоне

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» высказал мнение, что « Краснодар » в этом сезоне может добиться двойного успеха, выиграв как Кубок России , так и чемпионат РПЛ .

В четверг «Краснодар» в напряженном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в серии пенальти одолел «Динамо» со счетом 6:5 после ничейного основного времени (0:0). В чемпионате России за два тура до конца сезона действующий чемпион опережает «Зенит» на одно очко. Талалаев уверен, что команда Мусаева способна на дабл. Если к матчу со «Спартаком» «Краснодар» еще не станет чемпионом, то шансы на победу в чемпионате будут 50 на 50.

Однако тренер «Балтики» считает «Краснодар» фаворитом и признался, что болеет за эту команду. В оставшихся матчах РПЛ «Краснодар» встретится с «Динамо» и «Оренбургом». В финале Кубка России команда сыграет со «Спартаком».

Ранее Талалаев также рассказывал, почему «Балтике» весной играть сложнее, чем осенью. Он отметил, что место в середине таблицы быстро забывается, тогда как бронзовые медали остаются в памяти на всю жизнь





