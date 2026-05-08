Head Topics

Андрей Талалаев уверен в двойной победе «Краснодара» в этом сезоне

Спорт News

Андрей Талалаев уверен в двойной победе «Краснодара» в этом сезоне
КраснодарРПЛКубок России
📆5/8/2026 5:45 AM
📰sportbox
52 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 51%

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что «Краснодар» может выиграть как Кубок России, так и чемпионат РПЛ. Команда Мусаева в финале Кубка в серии пенальти обыграла «Динамо», а в чемпионате опережает «Зенит» на одно очко.

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» высказал мнение, что « Краснодар » в этом сезоне может добиться двойного успеха, выиграв как Кубок России , так и чемпионат РПЛ .

В четверг «Краснодар» в напряженном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в серии пенальти одолел «Динамо» со счетом 6:5 после ничейного основного времени (0:0). В чемпионате России за два тура до конца сезона действующий чемпион опережает «Зенит» на одно очко. Талалаев уверен, что команда Мусаева способна на дабл. Если к матчу со «Спартаком» «Краснодар» еще не станет чемпионом, то шансы на победу в чемпионате будут 50 на 50.

Однако тренер «Балтики» считает «Краснодар» фаворитом и признался, что болеет за эту команду. В оставшихся матчах РПЛ «Краснодар» встретится с «Динамо» и «Оренбургом». В финале Кубка России команда сыграет со «Спартаком». Прямые трансляции матчей чемпионата и Кубка России доступны на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Ранее Талалаев также рассказывал, почему «Балтике» весной играть сложнее, чем осенью. Он отметил, что место в середине таблицы быстро забывается, тогда как бронзовые медали остаются в памяти на всю жизнь

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportbox /  🏆 28. in RU

Краснодар РПЛ Кубок России Андрей Талалаев Балтика

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 08:45:53