После ночной атаки украинских беспилотников на Туапсе, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил о необходимости нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины без оглядки на прежние ограничения. Он предложил полностью разрушить порты ВСУ и нанести удары по местам сосредоточения иностранных наёмников. Колесник также предположил, что беспилотники могли быть запущены с кораблей третьих стран, и призвал к жёсткому ответу на такие действия.

Москва, 30 апреля — АиФ-Москва. В результате ночной атаки украинских беспилотников на Туапсе возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе, а также возгорание в многоквартирном доме. В результате пострадали мирные жители, включая детей.

В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью aif.ru заявил о необходимости нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины без оглядки на прежние ограничения. По его мнению, необходимо полностью разрушить порты ВСУ, чтобы лишить противника возможности пользоваться портовой инфраструктурой в Николаевской и Одесской областях. Колесник подчеркнул, что киевский режим сознательно наносит экологический ущерб не только России, но и странам Черноморского бассейна — Румынии, Болгарии, Турции, и это должно стать основанием для самых жёстких ответных действий.

Депутат также акцентировал внимание на необходимости ударов по местам сосредоточения иностранных наёмников, чтобы охладить желание третьих стран участвовать в конфликте на стороне Киева. Анализируя характер атаки на Туапсе, Колесник предположил, что беспилотники могли быть запущены с кораблей третьих стран. Он считает, что если третьи страны позволяют Киеву использовать свои суда для нанесения ударов, эти суда должны быть уничтожены. По словам парламентария, ответ на атаку Туапсе не должен ограничиваться лишь акциями возмездия, но и включать упреждающие атаки.

В настоящее время в прицеле ВС РФ находятся объекты по производству ракет, ценная авиационная номенклатура, ремонтные базы и железнодорожная инфраструктура, по которой доставляется западное оружие. Колесник также отметил, что российская армия обладает достаточным арсеналом вооружений, включая «Кинжалы» и «Искандеры», для решения боевых задач. Он подчеркнул, что высокоточные удары можно наносить, не входя в зону ПВО противника, сохраняя жизни российских бойцов и технику.

В заключение депутат заявил, что боевая часть у армии России серьезная и позволяет атаковать в широком диапазоне мощности, выбор которой определяется целесообразностью





