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Андреева стала первой российской финалисткой Большого шлема, которая говорит по-русски на церемонии награждения

Sport News

Андреева стала первой российской финалисткой Большого шлема, которая говорит по-русски на церемонии награждения
Анна Каренна АндрееваРолан ГарросБольшой Шлем
📆6/6/2026 3:43 PM
📰sportsru
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Анна Каренна Андреева стала первой российской финалисткой Большого шлема, которая говорит по-русски на церемонии награждения. Она обратилась к детскому тренеру, который всегда верит в нее, и выразила благодарность за поддержку.

Андреева на церемонии награждения « Ролан Гаррос » на русском обратилась к детскому тренеру: «Спасибо за то, что всегда верите в меня» Андреева на церемонии награждения « Ролан Гаррос » на русском обратилась к детскому тренеру: «Спасибо за то, что всегда верите в меня» «Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите сейчас – по телевизору, по телефону.

Так что спасибо вам большое за вашу поддержку и за то, что всегда помогаете и верите в меня», – сказала Андреева. Это кажется первый случай, когда русский/русская финалист/победитель Большого шлема говорит по-русски. Ни Кафельников, ни Сафин, ни девушки этого не делали. Всегда удивляло, почему нельзя передать привет в Россию, если ты из России - жопа не отвалится.

И вот наконец Андреева это сделала, очень большая молодец. Коболли о том, за кого будет болеть в финале ЛЧ: «В детстве я играл с Калафьори, а «ПСЖ» я люблю из-за Энрике

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Анна Каренна Андреева Ролан Гаррос Большой Шлем По-Русски Детский Тренер Поддержка Великая Молодец

 

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