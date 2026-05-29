Андрей Рублёв преодолел физические трудности и вышел в четвёртый круг Ролан Гаррос

📆5/29/2026 7:22 PM
📰championat
Российский теннисист Андрей Рублёв в напряженном трехсетовом матче обыграл Нуно Боржеша, преодолев проблемы со здоровьем и эмоциональное давление, чтобы продолжить борьбу за титул в Париже.

В пятницу, 29 мая, на кортах знаменитого турнира Ролан Гаррос стартовали захватывающие матчи третьего круга в одиночных разрядках. Для российских болельщиков этот этап был особенно значимым, так как после сенсационного и крайне неожиданного поражения Даниила Медведева в самом первом круге, а также неудачи Романа Сафиуллина на той же стадии, вся надежда на успех в мужской сетке сосредоточилась на двух теннис истах — Андрее Рублёве и Карене Хачанове.

Оба спортсмена обладали всеми необходимыми качествами и текущей формой, чтобы претендовать на выход в четвертый круг, однако путь к этой цели оказался тернистым. Андрею Рублёву противостоял представитель Португалии Нуно Боржеш, занимающий 51-ю строчку в мировом рейтинге. Португалец подошел к этой встрече в отличных кондициях, начав турнир с уверенной победы над 23-м сеяным Томасом Мартином Этчеверри и одержав волевую победу над Миомиром Кецмановичем во втором круге.

В свою очередь, Рублёв продемонстрировал стабильность, проведя два четырехсетовых матча против Игнасио Бусе и Камило Уго Карабельи. Исторически Боржеш считался удобным соперником для Андрея, так как в четырех предыдущих очных встречах россиянин одержал четыре победы, причем в текущем сезоне на грунтах Монте-Карло португалец смог зацепить лишь один сет. Первая партия матча началась с явного преимущества Рублёва. Уже в стартовом гейме он имел шанс сделать брейк, но упустил его.

Несмотря на это, Андрей уверенно взял свою подачу, оформив два эйса. В третьем гейме россиянин вновь оказался в выгодном положении, имея тройной брейк-пойнт, однако Боржеш проявил невероятную стойкость и спас свою подачу. Затем последовал отрезок игры, напоминающий теннис на траве: подающие брали свои геймы под ноль, не оставляя сопернику ни единого шанса. В девятом гейме Рублёв вновь пытался переломить ход встречи, но упустил два брейк-пойнта, которые фактически были скрытыми сетболами.

Эмоциональное напряжение росло, и Андрей начал яростно ругаться, когда игра не шла по плану. Лишь в одиннадцатом гейме Рублёв наконец реализовал свою возможность, совершив шикарный прием навылет. Завершив партию со счетом 7:5 за 46 минут, Андрей был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за возникшего дискомфорта в области поясницы. Второй сет начался с доминирования Боржеша.

Физические проблемы с поясницей заметно сказались на мобильности Рублёва, который стал ошибаться гораздо чаще. В первых двух геймах россиянин набрал всего два очка. Ситуация стала критической, когда счет стал 1:3 в пользу португальца. Именно в этот момент произошел один из самых запоминающихся эпизодов матча — эмоциональный диалог между Андреем и его наставником Маратом Сафиным, который наблюдал за игрой с трибуны.

Сафин, используя экспрессивную лексику, призвал подопечного либо начать действовать активнее, либо собирать вещи и ехать домой. Эта жесткая встряска сработала: Рублёв сумел отыграть брейки и сравнять счет 3:3. Вторая половина партии прошла в борьбе, но в решающий момент тай-брейка россиянин оказался сильнее, закрыв сет со счетом 7:6 (7:2). Третий сет превратился в настоящую битву подач.

На протяжении всей партии преимущество оставалось за подающим, и лишь в первом гейме Рублёву пришлось отбиваться от двойного брейк-пойнта. В конце партии, при счете 6:5, Андрей был в двух очках от итоговой победы, но Боржеш снова проявил характер и перевел игру в тай-брейк. Впрочем, психологическое преимущество уже было на стороне россиянина, и он уверенно выиграл вторую подряд развязку за счет более стабильной игры. Общий счет матча — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), время борьбы составило 2 часа 46 минут.

После матча в интервью Чемпионату Рублёв отметил, что во втором сете ему было тяжело из-за здоровья, но к третьему сету состояние улучшилось. Также он с иронией commented ситуацию с сеткой турнира, отметив, что впервые за долгое время он не оказался в одной части таблицы с Янником Синнером, что значительно облегчило его психологическое состояние. Таким образом, Андрей в четвертый раз в карьере и второй раз подряд вышел в четвертый круг Ролан Гаррос, подтвердив свою эффективность против игроков вне топ-20.

Параллельно с этим Карен Хачанов также вступил в борьбу третьего круга, встретившись с лаки-лузером из Нидерландов Йеспером де Йонгом. Хачанов, который до этого уверенно прошел Артюра Жа и Марко Трунгеллити, подошел к матчу в статусе фаворита, стремясь закрепить успех своих соотечественников и обеспечить России максимально возможное представительство в решающих стадиях парижского турнира

