Андрей Талалаев: Весенняя часть чемпионата сложнее для «Балтики»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире программы «Все на Матч! » на телеканале «Матч ТВ» поделился своими мыслями о текущем сезоне и предстоящем матче с « Локомотив ом».

По его словам, весенняя часть чемпионата России для команды оказалась более сложной по сравнению с осенней. Талалаев отметил, что все команды усилились за зимний перерыв, а «Балтику» соперники уже изучили. — Весенняя часть чемпионата для нас сложнее, а не хуже, если брать качество футбола. Все команды работали 2,5 месяца и усилились игроками.

«Балтику» изучили. У нас не так много маневров, классных футболистов. Разговор о потерях? Это для тех, кто хочет подстелить соломку.

Потери‑потерями, но у нас есть другие футболисты. Я их всех люблю и уважаю. У меня лучшие игроки. Сломались лидеры — они должны их заменить.

Как они это делают — проанализируем в конце сезона, — заявил Талалаев. Он подчеркнул, что несмотря на трудности, команда продолжает бороться и демонстрировать хороший футбол. В 29‑м туре МИР РПЛ «Балтика» в Москве 10 мая сыграет с «Локомотивом». На данный момент калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице с 46 очками, отставая от «Локомотива», который идет на третьем месте, всего на четыре балла.

— Мы понимаем, что играем с сильным соперником, но у нас есть свои козыри. Главное — сохранить концентрацию и показать свою игру, — добавил тренер.

Фанаты могут следить за играми любимых команд в любое удобное время. В заключение Талалаев отметил, что команда продолжает работать над ошибками и готовится к финальной части чемпионата. — Мы не ставим себе цель просто дойти до конца. Мы хотим показать хороший футбол и бороться за высокие места, — подытожил главный тренер «Балтики»





