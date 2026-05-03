Андрей Разин о журналистах: «Есть нормальные люди, а есть редиски»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал отношение к журналистам после поражения от «Ак Барса» в полуфинале Кубка Гагарина. Его слова вызвали резкую реакцию Федерации спортивных журналистов России. Также тренер высказался о составе команды и выходе «Ак Барса» в финал.

Главный тренер магнитогорского « Металлург а» Андрей Разин после поражения от « Ак Барс а» в полуфинале Кубка Гагарина (3:4 в овертайме, 1-4 в серии) высказался о своем отношении к журналистам.

В эмоциональном интервью он отметил, что в среде представителей СМИ есть как профессионалы, так и те, кого он называет «редисками». Разин подчеркнул, что сам когда-то работал в журналистике и уважает труд СМИ, но не всегда согласен с их подходом. Он добавил, что иногда задумывается о том, чтобы вести себя более сдержанно, как это делают другие известные тренеры, такие как Зинэтула Билялетдинов, но пока не готов к этому.

Его слова вызвали резкую реакцию Федерации спортивных журналистов России, которая назвала поведение Разина неуважительным по отношению к лиге и представителям СМИ. В свою очередь, сам тренер продолжил комментировать ситуацию, отметив, что «Металлург» показал характер в серии с «Ак Барсом», несмотря на поражение. Он также высказался о составе своей команды, заявив, что с удовольствием взял бы в команду таких игроков, как Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, но они выбрали «Ак Барс».

В другом интервью Разин отметил, что жизнь прекрасна, несмотря на неудачу в плей-офф, и выразил сожаление, что серия закончилась дома. В то же время главный тренер «Ак Барса» Ильдар Гатиятулин прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Гагарина, отметив, что «Металлург» был очень сильным соперником, и серия прошла в напряженной борьбе. Казанцы в шестой раз вышли в финал Кубка Гагарина, повторив рекорд КХЛ.

В другом интервью защитник «Металлурга» Никита Яковлев высказался о Зинэтуле Билялетдинове, назвав его мэтром российского хоккея и выразив благодарность за поддержку в карьере. В то же время в НХЛ продолжаются обсуждения ситуации в «Эдмонтоне», где Стэн Боумэн прокомментировал слова Коннора Макдэвида о том, что команда является средней. Боумэн отметил, что в предыдущих сезонах «Эдмонтон» выигрывал серии из 8-10 матчей подряд, но в этом сезоне не смог набрать обороты.

Также в НХЛ обсуждают невыход «Вашингтона» в плей-офф, где главный тренер Алексей Протас отметил, что команда столкнулась с множеством травм, в том числе лишилась одного из лучших двусторонних центров лиги – Энтони Дюбуа





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Ак Барс Металлург

United States Latest News, United States Headlines