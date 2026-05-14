Андрей Ермак арестован из-за риска отъезда с Украины, адвокаты собирают залог

Адвокаты бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака собирают залог для его освобождения из-под стражи. Ермак был арестован из-за риска отъезда с Украины и должен был сдать заграничные и дипломатические паспорта, а также воздерживаться от общения с фигурантами дела Тимуром Миндичем, неким Чернышовым и рядом других свидетелей.

«Я уже говорил, у меня нет таких денег. Я не готовился к этому. Я думаю, что достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом», — сказал он журналистам после оглашения вердикта.

Адвокатам предстоит собирать сумму по «друзьям». Политик также дал комментарий по существу претензий: «Я остаюсь на Украине. Мне нечего скрывать». Он арестован из-за риска отъезда с Украины.

Ермак был обязан сдать заграничные и дипломатические паспорта, а также воздерживаться от общения с фигурантами дела Тимуром Миндичем, неким Чернышовым и рядом других свидетелей. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья. Служители Фемиды постановили: если фигурант внесёт залог, он выйдет из-под стражи, но будет носить электронный браслет. Ранее Life.ru писал, что Андрей Ермак, по данным российских и украинских источников, планирует покинуть Украину.

С высокой долей вероятности экс-глава офиса Зеленского ведёт переговоры о предоставлении убежища в Израиле или Канаде





