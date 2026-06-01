Андреева вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос, Рублёв проиграл в пятисетовом матче-триллере

Ролан ГарросМирра АндрееваАндрей Рублёв
📆6/1/2026 5:14 AM
📰RT на русском
На Открытом чемпионате Франции российская теннисистка Мирра Андреewa прошла в четвертьфинал, а Андрей Рублёв потерпел обидное поражение от чеха Якуба Меншика в пятисетовом матче, упустив шанс впервые в карьере пробиться в полуфинал мейджора.

Российские теннис исты Мирра Андреева и Андрей Рублёв выступили на Открытом чемпионате Франции - Ролан Гаррос . Андреева уверенно прошла в четвертьфинал, одолев швейцарку Хиль Белен Тайхман со счётом 6:1, 6:1, 6:2.

Это третий год подряд, когда она достигает этого этапа на парижских кортах. Для Рублёва же матч 1/8 финала против чеха Якуба Меншика превратился в драму. Проиграл он со счётом 6:4, 3:6, 6:7(5), 6:2, 4:6. Начало было для Рублёва провальным: он проиграл первый сет, не справившись с подачей и игрой соперника.

Во втором сете ситуация наладилась, равно как и в четвёртом, где安德рейday dominating. В пятом сете чех, казалось, выбился из сил, но вовремя нашёл второе дыхание, совершив решающий брейк при счёте 3:4 и затем закрыв матч своей подачей. Ранее в турнире оба россиянина уверенно вышли в четвёртый круг, не отдав ни одного сета своим оппонентам.

Для Рублёва это был шанс впервые в карьере пробиться в полуфинал мейджора, учитывая что он остался единственным представителем России в мужском одиночном разряде после вылета Карена Хачанова. Согласно аналитикам, его шансы на титул оценивались в 7,8%. Менее чем через неделю после завершения своей первой фотосессии для Renée с другой теннисисткой, Мирра Андреева снова привлекла внимание. Российская спортсменка, получившая приглашение в большой шлем по специальному приглашению, продолжает удивлять.

Она уже fourth time достигает четвертьфинала на кортах Ролан Гаррос, демонстрируя стабильность и зрелищную агрессивную игру. Сейчас она будет готовиться к следующему раунду, где встретится с другой теннисисткой. Что касается Рублёва, то после матча он признал, что чувствовал давление, но в целом не ощущал его на протяжении турнира. Он отметил, что был недоволен своей игрой в первом сете, но смог переломить ход встречи.

Однако в концовке пятого сета соперник оказался свежее и точнее. В целом, для российской теннисной делегации этот марафонский матч стал утратой возможного полуфинала, но Андреева продолжает бороться за максимально высокий результат

