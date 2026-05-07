Андрей Мостовой не поедет на финал Лиги чемпионов: «Спокойно посмотрю дома»

Вратарь «Динамо» Андрей Мостовой объяснил, почему не поедет на финал Лиги чемпионов в Будапешт, а предпочитает смотреть матч дома. В то же время в мире футбола происходят скандалы и интересные события.

Андрей Мостовой , вратарь московского « Динамо », принял решение не ехать на финал Лиги чемпионов в Будапешт. В интервью он объяснил, что предпочитает смотреть матч дома в спокойной обстановке, окруженный друзьями и близкими.

«А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве», – сказал Мостовой. Он также отметил, что второй год подряд его команда выходит в финал Лиги чемпионов, и он особенно рад этому достижению, так как в этом сезоне он является основным вратарем.

В просмотре футбола все давно придумано: большая плазма, пиво, чипсы, креветки. Зачем мне ехать в Будапешт? Ребята, зачем все усложнять? Да и правильно!

Зачем все эти папарацци, отвлекающие от футбола, человек просто хочет спокойно, без вспышек камер насладиться футболом, нужно уважать его выбор! В то же время в мире футбола продолжаются скандалы. Карло Анчелотти, главный тренер «Реала», извинился перед всеми игроками, кроме Орельена Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке. На следующий день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками, сообщает COPE.

В «Реале» недовольны утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда», пишет El Mundo. В российском футболе также происходят интересные события. Алексей Гусев, полузащитник «Динамо», прокомментировал поражение от «Краснодара» в Кубке России: «Вы видели какой‑то комплекс?

Его нет ни перед кем.

«Динамо» показало, что может переигрывать чемпионов – не хватило забитых голов». Его партнер по команде, Кордоба, добавил: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти». Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть.

Пенальти – это лотерея». В Саудовской Аравии «Аль-Наср» с Криштиану Роналду лидирует в саудовской лиге с 82 очками за 2 тура до конца сезона.

«Аль-Хилаль» отстает на 5 баллов при матче в запасе. В Англии «Кристал Пэлас» вышел в финал Лиги конференций, впервые участвуя в еврокубках. Он встретится с «Райо Вальекано» – для испанцев это дебютный сезон в этом турнире





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Футбол Лига Чемпионов Динамо Андрей Мостовой Реал Мадрид

United States Latest News, United States Headlines