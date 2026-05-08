Андрей Талалаев: "Балтика" хочет бронзовые медали чемпионата России

Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев в эфире "Матч ТВ" сказал, что ему важно завоевать бронзовые медали чемпионата России. В 29-м туре МИР РПЛ " Балтика " в Москве 10 мая сыграет с " Локомотив ом".

— Весной мы обыграли ЦСКА, который все хвалили.

"Краснодар" на 93-й минуте отскочил от нас. Я не могу сказать, что мы стали хуже качественно с осени. Мы продолжаем расти. У меня нет трофеев.

Я за медали, кубок готов грызть. Футболистов мы немного отпустили — они сами все понимают. Когда мы в сезон входили, то я говорил, что есть шанс удивить народ. Место пятое-шестое — тебя никто не запомнит.

А если ты повесишь бронзовые медали — на всю жизнь. Ты сможешь ее показывать внукам. Моих футболистов мотивировать не нужно. Им самое главное — сыграть в свою силу, — сказал Талалаев в эфире программы "Все на Матч!

"Балтика" набрала 46 очков и занимает пятое место. От идущего на третьем месте "Локомотива" калининградцы отстают на четыре балла.





