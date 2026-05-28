Английский клуб «Кристал Пэлас» победил испанский «Райо Вальекано» в финальном матче Лиги конференций

Английский клуб «Кристал Пэлас» победил испанский «Райо Вальекано» в финальном матче футбольной Лиги конференций. Встреча прошла в немецком Лейпциге и завершилась победой английского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте.

Лондонский клуб в прошлом сезоне впервые в истории завоевал Кубок Англии, однако решением УЕФА выступил в Лиге конференций, а не в Лиге Европы, куда также попал французский «Лион». Обеими клубами владел американский инвестор Джон Текстор, который прошлым летом продал свою долю «Кристал Пэлас». По правилам УЕФА клубам с одним владельцем запрещается принимать участие в одном еврокубковом турнире.

«Кристал Пэлас» стал третьим английским клубом, завоевавшим трофей Лиги конференций. Ранее этого удалось «Вест Хэму» (2023) и «Челси» (2025). Также в турнире побеждали итальянская «Рома» (2022) и греческий «Олимпиакос» (2024).





