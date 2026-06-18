Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-26

Сборная Англии одержала волевую победу над Хорватией со счётом 4:2 в первом матче чемпионата мира 2026 года. Ключевым моментом стал спорный пенальти, который Харри Кейн реализовал со второй попытки из-за ошибки вратаря.

Сборная Англии уверенно стартовала на чемпионате мира 2026 года, одержав победу над Хорватией со счётом 4:2. Матч, прошедший на стадионе в Лондоне, был полон драматизма и спорных моментов, главным из которых стал эпизод с пенальти на первых минутах встречи.

Харри Кейн, капитан английской команды, не смог реализовать одиннадцатиметровый с первой попытки: удар парировал вратарь хорватов Доминик Ливакович. Однако судья зафиксировал нарушение правил - голкипер покинул линию ворот до удара, и пенальти был перебит. Со второй попытки Кейн был точен, несмотря на подсказку защитника Йосипа Станишича, который указывал Ливаковичу направление удара, но вратарь не прислушался и прыгнул в другой угол. После открытия счёта англичане не сбавили темпа и вскоре увеличили преимущество.

Команда Гарета Саутгейта демонстрировала агрессивный футбол, создавая множество моментов у ворот соперника. Тем не менее хорваты не собирались сдаваться: им удалось дважды поразить ворота англичан, сократив разрыв до минимума. Но в концовке матча сборная Англии всё же довела дело до победы, забив ещё два гола. Финальный свисток зафиксировал счёт 4:2, что позволило англичанам возглавить турнирную таблицу своей группы.

Этот матч наглядно продемонстрировал характер обеих команд. Англия показала волевую игру, сумев переломить неудачный старт, связанный с нереализованным пенальти. Хорватия, в свою очередь, подтвердила репутацию бойцовской команды, не сдающейся до финального свистка. Особого внимания заслуживает эпизод с пенальти, где ошибка вратаря и подсказка защитника стали центральной темой обсуждения.

Теперь обеим командам предстоит провести следующие матчи, чтобы закрепить свои позиции на турнире. Для Англии эта победа станет важным психологическим подспорьем, тогда как Хорватии необходимо проанализировать ошибки и готовиться к новым испытаниям. Чемпионат мира только начинается, и борьба за трофей обещает быть жаркой





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ЧМ-2026 Англия Хорватия Кейн Ливакович

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