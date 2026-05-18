Ангела Меркель названа третьим кандидатом от Германии на место представителя Евросоюза на переговорах с Россией

Эксперты назвали Ангелу Меркель третьим кандидатом от Германии на место представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Она обладает богатым опытом переговоров с РФ и может выступать как опытный политик.

Москва, 18 мая - АиФ-Москва. Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель назвали третьим кандидатом от Германии на место представителя Евросоюз а на переговорах с Россией. Об этом сообщает немецкий вещатель Deutsche Welle со ссылкой на мнение экспертов.

В беседе с aif.ru эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов оценил эту кандидатуру.

"Важно подчеркнуть, что сама идея переговорного процесса между Евросоюзом и Российской Федерацией сейчас начинает обретать новые конкретные черты. То, что ещё, наверное, года два назад точно казалось невозможным, по крайней мере, с точки зрения европейских политиков, сейчас уже представляется в качестве желанной перспективы, в том числе и со стороны Брюсселя. То, что в какой-то момент среди потенциальных кандидатов возникла фигура Ангелы Меркель, закономерно.

Во-первых, она является одним из наиболее опытных европейских политиков, который хорошо знает Россию, в том числе русский язык", - сказал он. Эксперт обратил внимание на то, среди кандидатур обсуждаются именно немецкие политики.

"И здесь, наверное, то, что среди потенциальных кандидатов указываются прежде всего немецкие политики, сначала Владимир Путин озвучил кандидатуру Герхарда Шредера, затем появилось с немецкой стороны предложение по кандидатуре президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера, потом появилась идея о кандидатуре Ангелы Меркель, все это очень показательно", - отметил он. При этом Соколов подчеркнул, что позиция Евросоюза на переговорах будет определяться не одним человеком, а коллективно.

"В любом случае, независимо от того, кто будет назначен координировать и управлять европейской переговорной группой, ключевым является то, что это будет процесс коллективный. Евросоюзу будет необходимо прежде всего определить собственную непротиворечивую, скоординированную переговорную позицию, с которой он пойдёт к российским переговорщикам. Эта не будет зависеть от точки зрения одного человека, в том числе руководителя переговорной группы", - уточнил он. Соколов добавил, что позиция Украины при выборе переговорщика не будет определяющей.

"Те европейские представители, которые настроены конфронтачно в отношении России и Украина может лишь повторить их риторику, встроиться в этот общий хор, но никак не может моделировать позицию. Не будем забывать, что в Европе достаточно политических сил, заинтересованных в полном или частичном восстановлении коммуникации с Российской Федерацией. Их точку зрения придётся учитывать. Поэтому украинская позиция здесь не является определяющей"





