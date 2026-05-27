Анвар Гатиятулин: "Каждый матч – это новая история", "Не один лидер, а раздевалка лидеров"
📆5/27/2026 8:38 AM
Анвар Гатиятулин, главный тренер команды в финале Кубка Гагарина, поделился своими мыслями о прошедшем сезоне и будущем команды. Он отметил, что каждый матч – это новая история, и то, что работало в этом сезоне, не факт, что будет работать в следующем. "Не один лидер, а раздевалка лидеров" – новая тактика, которая помогла команде в этом сезоне. Гатиятулин также добавил, что команда добавила в плане общекомандного лидерства.

Анвар Гатиятулин высказался по итогам сезон а-2025/2026, в котором его команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила « Локомотив у».

"Каждый матч – это новая история, так же, как и каждый сезон. То, что работало в этом сезоне, не факт, что будет работать в следующем. Но нужно с первого дня работать, только честный труд поможет, результат – это не какая-то случайность, это кропотливая работа. Только через неё можно достичь результата.

В предыдущем сезоне нам не хватало где-то лидерских качеств, лидер сейчас – это штучный товар, мы ставку сделали на костяк лидеров, это же и касалось игры в четыре полноценных звена, которые влияли на результат. Каждый мог быть в роли лидера, наш подход, что теперь не один лидер, а раздевалка лидеров, сработал, в этом направлении мы сделали шаг вперёд, это одна из составляющих результата.

Про будущее пока говорить не могу, но отмечу, что команда добавила, в плане общекомандного лидерства это видно", – передаёт слова Гатиятулина корреспондент "Чемпионата" Рустам Имамов

