Анатолий Карпов, один из выдающихся гроссмейстеров современности, продолжает замечательные традиции отечественной шахматной школы. Он известен своим филигранным позиционным стилем, часто называемым «удавкой», который позволял ему планомерно ограничивать возможности соперников, и своим историческим противостоянием с Гарри Каспаровым. Помимо шахмат, он является известным филателистом и автором множества книг по теории игры.

"Один из выдающихся гроссмейстер ов современности, вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной шахматной школы. На вашем счету немало сложных, напряжённых и захватывающих поединков с сильными и именитыми соперниками, красивые и убедительные победы", Отдельно президент подчеркнул вклад гроссмейстер а в развитие шахмат как наставника и его активную общественную деятельность.

Анатолий Карпов — советский и российский гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам (1975–1985), а также трёхкратный чемпион мира по версии ФИДЕ (1993, 1996, 1998). Он стал чемпионом в 1975 году после отказа Роберта Фишера защищать титул и впоследствии подтвердил свой статус, доминируя на турнирах и дважды победив Виктора Корчного в матчах за корону.

Карпов известен своим филигранным позиционным стилем, часто называемым «удавкой», который позволял ему планомерно ограничивать возможности соперников, и своим историческим противостоянием с Гарри Каспаровым*, с которым он провел пять матчей за звание чемпиона мира. Помимо шахмат, он является известным филателистом и автором множества книг по теории игры. Был депутатом Государственной Думы VI, VII и VIII созывов. гроссмейстер Анатолий Карпов остаётся одной из ключевых фигур отечественных шахмат .

Многие поколения российских шахматистов до сих пор изучают и заучивают партии, сыгранные Карповым, воспринимая его как одного из главных «законодателей» в шахматной школе.





