Чубайс, бывший глава Роснано, покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Он был замечен в Стамбуле, где якобы пытался уехать от России. После этого он добровольно покинул должности в АФК «Система» и АО «Электрозавод». В научном журнале он опубликовал статью о кризисе неплатежей в России в 90-е годы. Также он госпитализирован в Италии с редким заболеванием. В ноябре он был замечен в аэропорту Бен-Гурион вместе с женой. Некоторые источники указывали новое имя Чубайса — на Земле обетованной он якобы стал Анатолием Боруховичем Сагалом. Также он имеет недвижимость в Израиле.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииКак сообщает телеграм-канал Mash, ежемесячную пенсиюразмером 450 тысяч рублей начали списывать в счёт погашения долга перед организацией.

За три года эмиграции на его счету накопилось около 14 млн рублей. При этом экс-чиновник сохранит обычную московскую пенсию 18 971 рубль в месяц — эти деньги списывать не будут. Счёт, на который поступали пенсионные выплаты, арестован по иску «Роснано». Госкорпорация понесла огромный ущерб из-за нереализованного проекта школьного планшета Plastic Logic, который продвигал лично Чубайс.

Суд принял решение о взыскании с него (и ещё нескольких бывших топ-менеджеров) 5,5 миллиарда рублей. Юристы Анатолия Борисовича подавали апелляцию, но проиграли. В январе 2026 года приставы открыли ещё одно исполнительное производство почти на 12 млрд рублей в отношении 12 бывших топов «Роснано», в том числе и Чубайса. Если долг Чубайса будут погашать только из его пенсии, на это уйдут сотни лет.

Сам Анатолий Борисович с женой живёт в Израиле. Специальную военную операцию России на Украине Анатолий Чубайс встретил в должности специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями. Спустя месяц после начала СВО российские СМИ опубликовали сообщение об отставке Чубайса. Бывшего представителя к этому моменту уже не было в России: днём ранее — 22 марта — человека, похожего на Чубайса, сфотографировали стоящим в очереди к одному из банкоматов в Стамбуле.

Похоже, «отец приватизации» так стремился уехать подальше от России, что не жалел ни своих должностей, ни собственности. В конце апреля появилась информация, что беглец добровольно покинул состав совета директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод». Летом 2022 года в научном журнале «Вопросы экономики» бывший чиновник опубликовал исследовательскую статью о кризисе неплатежей в России в 90-е годы как «независимый исследователь из британского Глазго». Тогда же британская The Times сообщила, что Анатолий Чубайс живёт в Шотландии, куда попал в результате «шокового переезда».

Через пару месяцев стало известно о госпитализации Чубайса в Италии с редким аутоиммунным заболеванием — синдромом Гийена – Барре. К слову, по сведениям Life.ru, у Анатолия Борисовича также может быть вилла в Тоскане. В ноябре 2022 года в соцсетях появилась фотография Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион. Через полгода массмедиа опубликовали снимок, на котором Чубайс со Смирновой сидят в кабинете МВД Израиля, где якобы меняют свои временные паспорта страны на постоянные.

При этом некоторые источники указывали новое имя Чубайса — на Земле обетованной он якобы стал Анатолием Боруховичем Сагалом. Тогда же появились сообщения, что у него в Израиле есть недвижимость. Задачей которого является всестороннее изучение возможного будущего России на основе анализа событий её недавнего прошлог





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