Анализ матча ЦСКА – «Зенит» от Алексея Казанского: Разгром и потеря лица

📆5/2/2026 9:48 PM
Алексей Казанский проанализировал матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом», отметив уверенную победу петербургского клуба и кризис в игре армейцев.

Известный спортивный комментатор и журналист, Алексей Казанский , поделился своими наблюдениями и анализ ом прошедшего матч а 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сошлись московский ЦСКА и петербургский « Зенит ».

Встреча, состоявшаяся 2 мая, завершилась уверенной победой «Зенита» со счетом 3:1, что, по мнению Казанского, стало закономерным результатом, отражающим текущее состояние обеих команд. Комментатор подчеркнул, что обе команды, являющиеся главными претендентами на чемпионство, демонстрируют спокойствие и высокий класс, последовательно добиваясь своих целей. Однако, в случае с ЦСКА, начальный порыв и активность в начале матча оказались лишь кратковременной иллюзией, не переросшей в реальную угрозу для ворот соперника.

Казанский отметил раздражение главного тренера ЦСКА, Владимира Баринова, в перерыве, вызванное повторяющимися ошибками в обороне и неспособностью игроков центральной зоны эффективно противостоять атакам «Зенита». По его словам, наивность в обороне со стороны армейцев была неожиданной даже для петербургского клуба. Единственным светлым моментом в игре ЦСКА, по мнению Казанского, стал нестандартный розыгрыш штрафного удара, который, однако, не привел к забитому голу. В целом, комментатор выразил обеспокоенность состоянием центральной линии ЦСКА, отметив отсутствие организации в атаке и слабую игру защитников.

Он подчеркнул, что с такой обороной играть против любого соперника будет непросто, а в данном конкретном случае, игра в центре поля была полностью разрушена. Казанский констатировал, что весенняя игра ЦСКА претерпела значительные изменения и команда потеряла свою узнаваемость, став безликой. Он предположил, что решение проблемы может заключаться либо в ожидании усиления состава с приходом новых игроков, таких как Челестини, либо в признании отсутствия перспектив улучшения ситуации.

В то же время, Казанский отметил спокойную и уверенную игру «Зенита» во втором тайме, подчеркнув, что петербуржцы контролировали мяч и диктовали условия игры, в то время как игроки ЦСКА были вынуждены преследовать их. Он назвал происходящее на поле будничным, даже слишком, подчеркнув, что основная проблема заключается в состоянии ЦСКА.

Особое внимание комментатор уделил игре отдельных игроков «Зенита», таких как Глушенков, Вендел и Луис Энрике, отметив их потенциал и способность влиять на ход матча, когда они этого хотят или позволяют себе это сделать. В качестве примера он привел гол Луиса Энрике, отметив, что, несмотря на уход Гайича, мяч все равно достиг цели.

После этого поражения ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками, в то время как «Зенит» уверенно лидирует с 62 очками, демонстрируя свое превосходство и стремление к чемпионству. Анализ Казанского подчеркивает контраст между стабильной и уверенной игрой «Зенита» и кризисом в игре ЦСКА, ставя под вопрос перспективы московского клуба в борьбе за высокие места в чемпионате. Ситуация в ЦСКА требует серьезных изменений и переосмысления стратегии, чтобы вернуть команде былую силу и конкурентоспособность.

Необходимо усиление состава, улучшение организации игры и повышение мотивации игроков, чтобы ЦСКА мог претендовать на более высокие результаты в будущем. В противном случае, команда рискует остаться в тени лидера и упустить возможность бороться за чемпионство.

«Зенит», напротив, продолжает демонстрировать свою силу и уверенность, подтверждая свой статус фаворита чемпионата и уверенно двигаясь к завоеванию золотых медалей. Игра петербургского клуба характеризуется слаженностью, эффективностью и высоким уровнем индивидуального мастерства игроков, что позволяет им успешно решать поставленные задачи и добиваться побед в каждом матче. Важно отметить, что победа «Зенита» в этом матче не только укрепила его лидерство в турнирной таблице, но и стала важным шагом на пути к завоеванию чемпионского титула.

Команда продолжает демонстрировать стабильную игру и уверенно двигается к своей цели, не оставляя своим соперникам шансов на успех. В то же время, ЦСКА должен провести серьезную работу над ошибками и предпринять необходимые меры для улучшения своей игры, чтобы вернуться в борьбу за высокие места в чемпионате и не разочаровать своих болельщиков

