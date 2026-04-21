Аналитический обзор судейства: ошибки и успехи арбитров в 25-м туре РПЛ

Подробный разбор работы футбольных арбитров в рамках напряженного 25-го тура чемпионата России. Анализ ключевых судейских решений, использование системы VAR и оценка дисциплинарной дисциплины на поле.

Российская футбол ьная премьер-лига вошла в решающую фазу, столкнувшись с плотным графиком игр, который организаторы называют тройником. В рамках 25-го тура и последующих матчей игроки и арбитры находятся под колоссальным давлением. Высокая интенсивность чемпионата требует от судей предельной концентрации, однако ошибки становятся неизбежными.

В данной аналитике мы детально разберем качество работы арбитров, оценивая ключевые решения, которые повлияли на результаты матчей и общее восприятие судейства в текущем сезоне. Система оценки судейской работы подразумевает штрафные баллы за конкретные просчеты. Например, базовая оценка снижается до 7,9 при совершении одной ключевой ошибки, будь то неверное назначение пенальти или пропуск прямой красной карточки. Более мелкие огрехи, такие как неверное применение желтых карточек или игнорирование серии нарушений, уменьшают балл на 0,1. Особо строго наказываются ситуации, когда главный судья игнорирует верную подсказку VAR, оставляя в силе ошибочное решение после просмотра повтора — в таком случае снимается целый балл. Разбор конкретных матчей показывает неоднородность работы бригад. К примеру, в матче с участием Буланова были зафиксированы ошибки в дисциплинарных санкциях: необоснованная желтая карточка Ильину из-за симуляции соперника и неназначенное второе предупреждение Литвинову в перспективной контратаке. В то же время работа Чистякова в целом оставляет положительное впечатление, несмотря на пропущенный момент с грубой игрой Руденко, который следовало пресечь желтой карточкой. Такие нюансы становятся решающими для репутации арбитров накануне центральных игр тура. Интересной оказалась работа Шадыханова, чье взаимодействие с Карасевым на VAR привело к верной отмене гола ЦСКА из-за игры рукой, а также к правильному назначению штрафного удара вместо сомнительного пенальти в ворота армейцев. В противовес этому, Кукуляк столкнулся с невероятно сложной игрой, где требовалось вмешательство монитора для отмены гола Рубина и пересмотра эпизода с фолом Бокоева. Несмотря на спорные моменты в начале встречи, арбитр сумел разобраться в динамике игры и принял верные итоговые решения, что подтверждает важность психологической устойчивости в стрессовых ситуациях. Завершая обзор, отметим неоднозначное выступление Прокопова. До 72-й минуты матч проходил под его контролем, однако пропуск второй желтой карточки для Олусегуна за удар локтем стал серьезным упущением. Хотя позже судья исправился, показав второе предупреждение за срыв атаки, такие эпизоды в сумме с неназначенным одиннадцатиметровым в ворота Динамо на 69-й минуте заставляют задуматься о качестве подготовки судейского корпуса к финальному отрезку чемпионата, где цена каждой ошибки возрастает до максимума





