Британский военный эксперт Александр Меркурис прокомментировал столкновение российского фрегата Адмирал Григорович с гражданской яхтой в Ла-Манше, считая, что этот случай показывает готовность России использовать оружие для выполнения задач. В Минобороны РФ объяснили, что яхта создала аварийную ситуацию, после чего экипаж фрегата предпринял меры предупреждения, включая предупредительный выстрел.

Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что инцидент, произошедший в Ла-Манше с участием российского фрегата Адмирал Григорович и гражданской яхты, служит подтверждением того, что российский флот готов выполнять поставленные задачи, в том числе с применением оружия.

Согласно его заявлению, данный эпизод демонстрирует серьёзность намерений России и её готовность использовать вооружение, если того потребует ситуация. В свою очередь, в министерстве обороны РФ сообщили, что гражданское судно двигалось по опасному курсу, сближаясь с российским кораблём. В ответ экипаж фрегата запустил сигнальные ракеты, а затем, в связи с продолжением рискованных манёвров яхты, было принято решение произвести предупредительный выстрел в её сторону.

Таким образом, инцидент стал примером того, как российские морские подразделения действуют по установленным процедурам при угрозе столкновения или потенциальном нарушении безопасности





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