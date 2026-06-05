Анализ рейтингов доверия власти и политических партий в России

Подробный обзор результатов социологических опросов ВЦИОМ и ФОМ, касающихся одобрения деятельности президента, правительства и электоральных рейтингов основных партий.

Современное состояние политического климата в Российской Федерации находит свое отражение в регулярных исследованиях, проводимых ведущими социологическими центрами. Анализ последних данных позволяет сформировать детальное представление о том, как граждане оценивают эффективность работы высших органов государственной власти и какие политические силы пользуются наибольшим доверием в обществе.

Особенностью текущих показателей является наличие определенного разброса в цифрах, предоставляемых разными организациями, что зачастую объясняется применением различных методологических подходов при сборе и обработке информации. Рассматривая уровень поддержки главы государства, можно отметить стабильно высокие показатели. Согласно результатам комбинированного опроса, проведенного в период с 25 по 31 мая 2026 года, одобрение деятельности президента составило 66,6 процента.

В то же время данные фонда Общественное мнение за аналогичный период демонстрируют еще более оптимистичную картину, где работу президента одобрили 74 процента респондентов, и столько же выразили ему свое доверие. Подобная разница в показателях не является редкостью для социологических исследований и часто обсуждается в экспертных кругах. Например, издание Ведомости ранее указывало на расхождения в данных, которые могут быть обусловлены спецификой выборки или способом проведения опроса.

В некоторых случаях разрыв был еще более значительным, когда один центр фиксировал одобрение на уровне 65,6 процента, а другой поднимал планку до 76 процента. Что касается работы исполнительной власти, то здесь наблюдается более умеренная динамика. Одобрение деятельности правительства Российской Федерации по данным комбинированного опроса зафиксировано на отметке 41,4 процента, что свидетельствует о небольшом росте в 2,2 процентных пункта. Лично премьер-министру Михаилу Мишустину положительную оценку дали 44,9 процента опрошенных, что также отражает позитивную тенденцию с приростом в 1,9 процентных пункта.

В свою очередь, ФОМ приводит более высокие цифры: работу правительства положительно оценили 47 процентов граждан, а деятельность председателя правительства получила одобрение 53 процентов респондентов. Эти данные подчеркивают, что уровень доверия к административному аппарату, хотя и ниже президентского, сохраняет устойчивость и демонстрирует постепенный рост. Особого внимания заслуживает электоральный ландшафт и распределение симпатий между основными политическими партиями. Лидирующие позиции традиционно занимает партия Единая Россия, чья поддержка по результатам одного из опросов составила 32 процента, несмотря на незначительное снижение на 0,7 процентных пункта.

По версии ФОМ, электоральный рейтинг этой партии оказывается даже выше и достигает 36 процентов. Второе место занимает ЛДПР с поддержкой в 11,7 процента, что говорит о заметном росте на 3,2 процентных пункта по сравнению с предыдущими периодами; данные ФОМ оценивают этот показатель в 15 процентов. КПРФ сохраняет свои позиции на уровне около 10 процентов, демонстрируя минимальное снижение на 0,8 процентных пункта.

Партия Новые люди показывает результат в 10 процентов по одному из опросов, хотя зафиксировано снижение на 1,5 процентных пункта; при этом ФОМ оценивает их рейтинг в 8 процентов. Замыкает список Справедливая Россия За правду с поддержкой от 4 до 6,1 процента, что свидетельствует о небольшом положительном сдвиге в 0,4 процентных пункта. Стоит отметить, что в отдельных исследованиях поддержка Единой России достигала 33,5 процента, а Новых людей — 8,7 процента, что подтверждает общую тенденцию распределения сил в политическом поле страны.

В целом, представленные данные свидетельствуют о высокой степени консолидации общества вокруг фигуры президента и стабильном, хотя и более низком, уровне поддержки правительства. Различия в цифрах между ВЦИОМ и ФОМ подчеркивают важность комплексного анализа данных. Динамика партийных рейтингов указывает на определенную волатильность в системной оппозиции, в то время как доминирующая партия сохраняет свой статус главного политического игрока. Подобные социологические срезы позволяют власти корректировать свои действия и лучше понимать ожидания населения в условиях меняющейся социально-экономической обстановки





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