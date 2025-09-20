Аморим о победе: Каждая победа важна, особенно над сильным соперником

Главный тренер команды Аморим прокомментировал победу над сильным соперником, подчеркнув важность каждого выигранного матча. Он отметил уверенный старт команды, удаление игрока соперника и трудности в концовке. Также Аморим высказался о Каземиро и важности поддержки болельщиков.

Каждая одержанная победа , особенно в матче с таким сильным противником, имеет колоссальное значение. Мы продемонстрировали уверенный старт, заряженные на успех. Удаление игрока команды соперника, безусловно, облегчило нашу задачу, но и до этого мы успешно контролировали ход встречи. Нам удалось дважды поразить ворота, после чего мы предприняли попытки усложнить свою игру. Вообще, нам никогда не бывает легко, но в данной встрече ситуация должна была развиваться несколько иначе.

Что касается Каземиро, то ему, вероятно, сейчас тяжелее, чем мне. Мы добились победы, поэтому я готов закрыть глаза на некоторые детали, однако ему, как настоящему профессионалу, наверняка будет непросто осознавать произошедшее. У него богатый опыт, чтобы понимать, что подобная игра недопустима. Иногда он проявляет даже излишнюю эмоциональность. В заключительной части матча нам пришлось столкнуться с трудностями, но, в итоге, мы заслужили этот триумф. Радовать наших болельщиков на самом деле достаточно просто. Если выкладываться на полную катушку, то они всегда поддержат. Именно это должны осознать наши игроки: чтобы фанаты и дальше оставались с нами, необходимо биться за каждый мяч, выкладываться на поле на все сто процентов. Сейчас же нам следует отбросить эйфорию от победы и сосредоточиться на подготовке к следующей игре, где нам также понадобится победный результат.





