Амкал обыграл Салют в Кубке России по футболу и стал самым возрастным клубом в истории турнира

Медиафутбольный клуб «Амкал» победил белгородский «Салют» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Амкала». В составе медиафутбольного клуба отличились Давид Папикян и Леон Сабуа. Задачи. «Салют» ответил голом Николая Бояркина.

Медиа футбол ьный клуб « Амкал » одержал победу над белгородским « Салют ом» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футбол у. Встреча, состоявшаяся в Красногорске, завершилась со счётом 2:1 в пользу « Амкал а». Братья Давид Папикян и Леон Сабуа стали авторами голов в составе медиа футбол ьного клуба. « Салют » ответил голом Николая Бояркина. В 85-й минуте белгородская команда была вынуждена играть в меньшинстве, так как защитник Александр Крикуненко заработал вторую жёлтую карточку.

На 18-й минуте форвард «Амкала» Максим Пичугин был вынужден покинуть поле из-за повреждения руки. Соцсети клуба опубликовали рентгеновский снимок, показавший несколько переломов пальцев у футболиста. В стартовом составе медиафутбольной команды выступил 70-летний советник председателя правления ФК «Зенит» Александр Медведев, который стал самым возрастным игроком в истории Кубка России по футболу. Он был заменен на 23-й минуте. В четвертом раунде турнира «Амкал» сыграет с красноярским «Енисеем». Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru





sportbox / 🏆 28. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Футбол Амкал Салют Кубок России Александр Медведев

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Мусаев про 2 поражения подряд: «Или «Краснодар» возвращается на землю, или это все будет продолжаться. Нельзя играть только один тайм. Пропущенные голы«Быки» дома уступили в 1-м туре FONBET Кубка России.

Прочитайте больше »

«Краснодар» проиграл 3 из 4 матчей сезона. ДальшеСегодня команда Мурада Мусаева уступила «Крыльям Советов» на своем поле в FONBET Кубке России – 1:2.

Прочитайте больше »

Любительские клубы «Красное Знамя» и «Ильпар» вышли во второй раунд Пути регионов Кубка РоссииЛюбительские футбольные клубы «Красное Знамя» и «Ильпар» вышли во второй раунд Пути регионов FONBET Кубка России.

Прочитайте больше »

«Зенит» одержал первую крупную победу в новом сезоне. Год назад их было уже 4Команда Сергея Семака разгромила «Рубин» (3:0) в FONBET Кубке России.

Прочитайте больше »

Ассистент Станковича Сакич о «Спартаке»: «Понимаем, что ситуация очень тяжелая. Но в тяжелые времена проявляются человеческие качества и характер»Московский клуб по пенальти уступил «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России.

Прочитайте больше »

Фанаты «Спартака» скандировали «Снимайте майки!» после поражения команды от «Махачкалы»Сегодня красно-белые по пенальти уступили «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России.

Прочитайте больше »