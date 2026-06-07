Американская армия разрабатывает план под названием 'Решительное правосудие' для исполнения смертных приговоров для четырех военнослужащих в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана. Если президент США Дональд Трамп утвердит смертные приговоры, это будет первый случай казни военнослужащих в США за полвека.

Американская армия готовится к исполнению смертных приговоров для четырех военнослужащих, если президент США Дональд Трамп даст соответствующее распоряжение. План под названием 'Решительное правосудие' был распространен среди военных в феврале и касается подготовки к казни в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана.

Если Трамп подпишет смертные приговоры, это будет первый случай казни военнослужащих в США за полвека. Несколько подразделений армии получили задание обеспечить исполнение казней в течение 150 дней с момента утверждения смертных приговоров президентом. Последняя казнь военнослужащего в США состоялась в 1961 году





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Американская Армия Казнь Военнослужащие Дональд Трамп Смертный Приговор

United States Latest News, United States Headlines