Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Американская армия готовится к казни четырех военнослужащих по приказу Трампа

Политика News

Американская армия готовится к казни четырех военнослужащих по приказу Трампа
Американская АрмияКазньВоеннослужащие
📆6/7/2026 6:25 AM
📰РИА Новости
17 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 59%

Американская армия разрабатывает план под названием 'Решительное правосудие' для исполнения смертных приговоров для четырех военнослужащих в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана. Если президент США Дональд Трамп утвердит смертные приговоры, это будет первый случай казни военнослужащих в США за полвека.

Американская армия готовится к исполнению смертных приговоров для четырех военнослужащих, если президент США Дональд Трамп даст соответствующее распоряжение. План под названием 'Решительное правосудие' был распространен среди военных в феврале и касается подготовки к казни в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана.

Если Трамп подпишет смертные приговоры, это будет первый случай казни военнослужащих в США за полвека. Несколько подразделений армии получили задание обеспечить исполнение казней в течение 150 дней с момента утверждения смертных приговоров президентом. Последняя казнь военнослужащего в США состоялась в 1961 году

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Американская Армия Казнь Военнослужащие Дональд Трамп Смертный Приговор

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-07 09:25:04