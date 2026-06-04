Американская журналистка Кэндис Оуэнс высказалась о том, как ее коллеги из западных СМИ далеки от реальности, после того как репортер Daily Mail всерьез спросил Оуэнс, как она оплачивает покупки в России без американской карты.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс выразила удивление по поводу вопроса репортера Daily Mail о том, как она оплачивает покупки в России без американской карты. Журналистка с сарказмом высказалась о визитах американских делегаций в Россию, иронизируя над вопросом об оплате их расходов без карты AmEx.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс ужаснулась тому, насколько ее коллеги из западных СМИ далеки от реальности, после того как репортер Daily Mail всерьез спросил Оуэнс, как она оплачивает покупки в России без американской карты. По ее словам, некоторые люди просто не представляют жизни за пределами американской финансовой компании AmEx. Журналистка сопроводила публикацию скриншотом переписки из той же соцсети.

На вопрос одного из комментаторов, можно ли с уверенностью говорить, что Оуэнс невосприимчива к российскому пропагандистскому влиянию, она с сарказмом напомнила о визитах американских делегаций в Россию. Американская журналистка планирует выступить на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной совмещению многодетности с успешной карьерой. Мероприятие проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ





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