Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине, передает телеканал для пилотной демонстрации. По заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий. По информации телеканала, продолжающиеся испытания сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах. По словам главы компании Санкаета Патака, испытания MK-1 на Украине уже доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов.
В результате получается значительное уменьшение рисков для военнослужащих, которые раньше должны были лично доставлять грузы в опасные зоны. Кроме того, робот способен поддерживать связь с командным центром и передавать важную информацию. Это позволяет командующим принимать обоснованные решения о дальнейших действиях. Робот также может облегчить процесс доставки грузов в труднодоступные районы, что может быть особенно важно в ситуациях, когда доступ человека ограничен.
Следовательно, использование человекоподобных роботов в зоне боевых действий может оказаться весьма эффективным решением логистических проблем, что может иметь существенное влияние на ход конфликта
