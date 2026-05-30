Американская компания Foundation Future Industries тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине. Испытания сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах.

Американская компания Foundation Future Industries тестирует человекоподобных роботов Phantom MK-1 в зоне боевых действий на Украине. Испытания робота сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах, и уже доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов.

Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине, передает телеканал для пилотной демонстрации. По заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий. По информации телеканала, продолжающиеся испытания сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах. По словам главы компании Санкаета Патака, испытания MK-1 на Украине уже доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов.

В результате получается значительное уменьшение рисков для военнослужащих, которые раньше должны были лично доставлять грузы в опасные зоны. Кроме того, робот способен поддерживать связь с командным центром и передавать важную информацию. Это позволяет командующим принимать обоснованные решения о дальнейших действиях. Робот также может облегчить процесс доставки грузов в труднодоступные районы, что может быть особенно важно в ситуациях, когда доступ человека ограничен.

Следовательно, использование человекоподобных роботов в зоне боевых действий может оказаться весьма эффективным решением логистических проблем, что может иметь существенное влияние на ход конфликта





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Человекоподобные Роботы Зона Боевых Действий Логистические Задачи Опасные Зоны Foundation Future Industries

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

США ввели санкции против трех компаний в РФ под предлогом их связей с ИраномВ санкционные списки добавили организации, взаимодействующие с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation

Read more »

Посол Украины заявил, что турецкий завод Baykar введут в строй после конфликтаУкраинский посол Василий Боднар отметил, что Киев также сотрудничает с авиакомпанией Turkish Aerospace Industries

Read more »

Китай ввел новые санкции против США за поставки оружия на ТайваньИх применят в отношении Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. и Skydio Inc

Read more »

Крупнейший покупатель российской нефти в Индии решил соблюдать санкцииReuters: индийская Reliance Industries будет соблюдать антироссийские санкции

Read more »

В Польше могут запустить производство ракет Barracuda 500Вооружение разработано американской компанией Anduril Industries.

Read more »

США собираются отправить на Украину новых роботов-гуманоидовАмериканский стартап Foundation Future Industries намерен отправить на Украину новых роботов Phantom 2, которые, как утверждается, будут обладать «сверхчеловеческими способностями». Об этом сообщил телеканал CNBC.

Read more »