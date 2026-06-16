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Американский стратегический бомбардировщик упал на военную базу в Южной Каролине

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Американский стратегический бомбардировщик упал на военную базу в Южной Каролине
Американский Стратегический БомбардировщикB-52H StratofortressВоенная База
📆6/16/2026 6:25 AM
📰РИА Новости
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Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress упал на военную базу в штате Южная Каролина. Среди жертв трагедии - два сотрудника компании Boeing. По местному времени.

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress упал на военную базу в штате Южная Каролина . Среди жертв трагедии - два сотрудника компании Boeing . По местному времени. По данным местных властей, инцидент произошел в 20:00 часов по местному времени.

Среди жертв трагедии - два сотрудника компании Boeing. Б-52H Stratofortress - американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие. В условиях традиционного конфликта он может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.

По данным местных властей, инцидент произошел в 20:00 часов по местному времени. Среди жертв трагедии - два сотрудника компании Boeing. Б-52H Stratofortress - американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.

В условиях традиционного конфликта он может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях. В условиях традиционного конфликта он может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Американский Стратегический Бомбардировщик B-52H Stratofortress Военная База Южная Каролина Boeing Трагедия

 

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