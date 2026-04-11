Американские военные корабли прошли через Ормузский пролив: США приступают к разминированию

Американские военные корабли впервые с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке прошли через Ормузский пролив. США готовят операцию по разминированию, что вызвало критику со стороны Ирана.

Два американских военных корабля USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) совершили проход через Ормузский пролив. Об этом стало известно из сообщения портала Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Этот инцидент, по данным портала, стал первым зафиксированным проходом американских военных кораблей через стратегически важный пролив с момента обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Проход кораблей, предположительно, связан с более масштабной операцией по обеспечению безопасности судоходства в регионе, особенно с учетом угрозы со стороны морских мин, установленных Корпусом стражей исламской революции (КСИР).\Центральное командование США (CENTCOM) выступило с заявлением, подтверждающим факт прохода кораблей и раскрывающим планы по дальнейшим действиям. В частности, CENTCOM объявило о начале подготовки к разминированию Ормузского пролива, что свидетельствует о стремлении Вашингтона обеспечить безопасное судоходство в этой ключевой акватории. Командующий CENTCOM, адмирал Брэд Купер, выразил уверенность в скором предоставлении морской индустрии безопасных маршрутов для прохода судов. Эта инициатива направлена на минимизацию рисков для торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, который является жизненно важным маршрутом для мировой торговли нефтью и газом. Информация о проходе кораблей и последующих действиях CENTCOM вызвала широкий резонанс, особенно в контексте текущей геополитической ситуации в регионе. Иранские СМИ, в частности агентство Fars, отреагировали на новость критически, обвинив ряд стран, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию и Германию, в нежелании самостоятельно заниматься разминированием пролива. Эта реакция подчеркивает напряженные отношения между Ираном и Западом, а также различные подходы к обеспечению безопасности в регионе.\Данный инцидент служит напоминанием о сохраняющейся нестабильности в регионе Персидского залива и о важности поддержания свободы судоходства. Проход американских кораблей и последующие меры по разминированию демонстрируют готовность США к активному участию в обеспечении безопасности на морских путях. Разминирование Ормузского пролива, учитывая его стратегическое значение для мировой экономики, является сложной и опасной задачей, требующей значительных ресурсов и опыта. Усилия CENTCOM по обеспечению безопасности судоходства будут иметь серьезные последствия для региональной стабильности и глобальной торговли. Ожидается, что этот вопрос станет предметом дальнейших дискуссий и обсуждений на международном уровне, особенно в контексте энергетической безопасности и политической ситуации на Ближнем Востоке. Важно отметить, что действия США предпринимаются в условиях сохраняющейся напряженности и взаимных обвинений между различными участниками конфликта. Весьма вероятно, что ситуация продолжит развиваться, требуя от международных игроков взвешенных и продуманных решений





