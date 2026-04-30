Журнал American Conservative утверждает, что Соединённым Штатам следует признать невозможность победы над Ираном. В статье подчёркивается, что ни один из сценариев завершения конфликта не будет выгоден для США. Конфликт продолжает эскалировать, несмотря на попытки переговоров.

Москва, 30 апреля — АиФ-Москва. Американский журнал American Conservative опубликовал статью, в которой утверждается, что Соединённым Штатам необходимо признать, что они не смогут одержать победу над Иран ом.

В материале подчёркивается, что ключевой вопрос не в том, смогут ли США выиграть войну, а в том, смогут ли они признать, что тип победы, к которому стремится Вашингтон, в настоящее время недостижим. Автор статьи отмечает, что ни один из возможных сценариев завершения военной операции в Иране не будет выгоден для США. Он призывает американское руководство извлечь уроки из предыдущих военных неудач. Конфликт между США и Ираном обострился в феврале, когда военные США и Израиля начали наносить авиаудары по иранской территории.

В ответ Иран запустил масштабную наступательную операцию, которую Корпус стражей исламской революции назвал самой мощной в своей истории. В апреле Соединённые Штаты объявили о режиме прекращения огня, и первый раунд переговоров прошёл в Пакистане. Однако переговоры не принесли результатов, и тогда президент Дональд Трамп принял решение продлить перемирие до тех пор, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию конфликта.

По данным Bloomberg, военные США запросили отправку гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближний Восток, что может свидетельствовать о подготовке к возможным ударам по территории Ирана. Эксперты отмечают, что ситуация в регионе остаётся напряжённой, и любое резкое движение может привести к новой вспышке конфликта. В то же время аналитики указывают на то, что США и их союзники столкнулись с серьёзными трудностями в попытках найти эффективный способ сдерживания Ирана.

Между тем, в Тегеране продолжают настаивать на том, что их действия направлены исключительно на защиту национальных интересов. В международном сообществе растут опасения, что эскалация конфликта может привести к дестабилизации всего Ближнего Востока. В связи с этим многие страны призывают к сдержанности и дипломатическому решению проблемы. Однако, несмотря на призывы к переговорам, обе стороны продолжают демонстрировать свою готовность к военным действиям, что создаёт дополнительные риски для региональной безопасности





