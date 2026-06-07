Американская журналистка Кэндис Оуэнс после поездки в Москву обвинила западные страны в систематической лжи и попытках её дискредитации. Она заявила, что её независимость и отсутствие внешнего финансирования вызывают чрезмерную реакцию у западных элит, включая попытки слежки со стороны президента Франции Макрона и очернения со стороны МИД Израиля. Оуэнс подчёркивает, что не было найдено никаких доказательств против неё. Также она выразила восхищение чистотой и порядком в Москве и поблагодарила за тёплый приём, противопоставляя это дезинформации Запада о России.

Москва , 7 июня - АиФ- Москва . Известная американская консервативная журналистка и активистка Кэндис Оуэнс выступила с резкими обвинениями в адрес запад ных стран, заявив о систематической лжи и попытках её дискредитации.

Её недавняя поездка в Москву, по её словам, вызвала необычно бурную реакцию на Западе, что она объясняет тем, что её независимая позиция и отсутствие финансирования извне делают её неуправляемой для западных элит. В подробном сообщении в социальной сети X (ранее Twitter, сейчас заблокирована в России) Оуэнс отметила, что её деятельность, в частности, привлекла внимание президента Франции Эммануэля Макрона. Она утверждает, что Макрон сам признавался в попытках нанять бывших федеральных агентов для изучения её возможных связей с другими странами.

Также журналистка указала на попытки её очернить со стороны израильского министерства иностранных дел, подчеркнув, что на неё неоднократно пытались подать в суд, однако никаких конкретных доказательств предъявлено не было. По мнению Оуэнс, эти действия отражают общую тактику Запада по давлению на независимых мыслителей. Акцент она делает на том, что её миссия - донести правду о России, потому что она глубоко потрясена масштабом дезинформации, циркулирующей в западных СМИ относительно РФ.

Она призвала аудиторию задуматься о двойных стандартах и фальсификациях, которые, по её словам, characterise западную повестку. Оуэнс также поделилась личными впечатлениями от пребывания в Москве, выразив восхищение чистотой, красотой и порядком столицы. Она поблагодарила Россию за тёплый приём и гостеприимство, контрастирующее, как она считает, с враждебным отножением на Западе. Её визит и последующие заявления вызвали широкий резонанс в международных медиа, где её позицию оценили по-разному - от поддержки до обвинений в пропаганде.

Важно отметить, что социальная сеть X, где Оуэнс разместила свои комментарии, официально заблокирована в России по решению Генпрокуратуры, что добавляет дополнительный контекст обсуждению свободы слова и доступа к информации. В целом, это высказывание Оуэнс стало частью более широкой дискуссии о медийной biased, геополитических нарративах и роли индивидуальных голосов в формировании общественного мнения.

Её обвинения в адрес Запада, включая конкретные указания на действия Макрона и МИД Израиля, требуют отдельного анализа и проверки, но уже сами по себе отражают нарастающее противостояние в информационном пространстве. Кэндис Оуэнс, известная своей консервативной позицией и критикой либеральных элит, использует свой опыт визита в Россию как доказательство своей правоты и как инструмент для борьбы с тем, что она называет "медийной тиранией" Запада.

Её нарратив строится на противопоставлении личного опыта (прекрасная, безопасная Москва) и официальной риторики (Россия как агрессор и источник дезинформации). Такой подход находит отклик у части аудитории, уставшей от политических и медийных догм. С другой стороны, критики указывают на возможную идеологическую ангажированность Оуэнс и использование её поездки в пропагандистских целях. Дискуссия, таким образом, затрагивает фундаментальные вопросы: что такое независимая журналистика, как формируются международные Narrative, и в какой степени личное восприятие может противостоять институциональным позициям.

Оуэнс явно ставит себя в оппозицию к традиционным западным медиа и политическим силам, позиционируя как голос правды и свободомыслия. Её заявление о невозможности контроля над ней - это прямой вызов тем, кто, по её мнению, пытается управлять информацией и общественным мнением. В контексте текущих геополитических tremors, такие персональные нарративы становятся всё более значимыми, формируя альтернативные каналы коммуникации и влияния





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