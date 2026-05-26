На Международном форуме по безопасности журналист Кристофер Хелали заявил, что европейское общество выступает за снижение напряженности и восстановление отношений с Россией, а элиты навязывают конфронтацию.

На полях Международного форума по безопасности, проходящего в Москве, американский журналист и политолог Кристофер Хелали поделился своими наблюдениями относительно настроений в европейском обществе. Он отметил, что, вопреки активной риторике со стороны политических элит, простые граждане стран Европы в большинстве своем не поддерживают идею конфронтации с Россией.

По его словам, разговоры о возможной войне и эскалации конфликта на Украине в значительной степени навязываются сверху, а не отражают реальные настроения населения. Хелали подчеркнул, что его выводы основаны как на личном опыте общения с европейцами, так и на анализе общественных опросов и медиа. Он видит явный запрос на деэскалацию и восстановление мирных отношений с Россией. Люди устали от напряженности и хотят стабильности, а не новых военных рисков.

Это особенно заметно в странах Западной Европы, где экономические последствия санкций и энергетического кризиса ощущаются наиболее остро. Журналист также высказал критическое мнение о текущей политике США и их союзников в отношении Украины. По его оценке, поддерживая Киев без учета реальных перспектив мирного урегулирования, Запад лишь затягивает конфликт и увеличивает разрушения. Хелали считает, что Украина в данной ситуации используется как инструмент в более широком геополитическом противостоянии между Россией и коллективным Западом.

Это, по его мнению, несет серьезные риски не только для самой Украины, но и для других стран и регионов. Он призвал пересмотреть подходы и начать поиск дипломатических решений, которые учитывали бы интересы всех сторон, включая Россию. В противном случае, предупредил он, конфликт может перерасти в еще более масштабное противостояние с непредсказуемыми последствиями. Выступление Хелали вызвало оживленную дискуссию среди участников форума.

Некоторые эксперты согласились с его оценками, указывая на растущее усталость европейских обществ от конфликта. Другие, напротив, отметили, что позиция политических элит остается жесткой и вряд ли изменится в ближайшее время. Однако сам журналист уверен, что общественное мнение рано или поздно заставит правительства скорректировать курс. Он также обратил внимание на недавние заявления Владимира Зеленского, который выражал опасения по поводу возможного наступления российских сил с территории Белоруссии.

По мнению Хелали, такие заявления направлены на то, чтобы втянуть европейские страны в более прямое военное противостояние с Россией, чего они стремятся избежать. Эти рассуждения перекликаются с опубликованными ранее материалами о попытках Киева усилить давление на союзников. В целом, выступление американского журналиста отражает альтернативный взгляд на украинский кризис, который нечасто звучит в западных мейнстримных СМИ. Оно подчеркивает наличие серьезных разногласий между официальной политикой и настроениями граждан, а также необходимость более взвешенного подхода к урегулированию конфликта.

Участники форума продолжат обсуждение этих тем в ближайшие дни, и, возможно, высказанные идеи найдут отклик среди политиков и дипломатов





