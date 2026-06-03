Американский блогер-журналист Кристофер Хелали заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что жизнь россиян отличается от того, что показывают западные медиа.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Американский блогер-журналист Кристофер Хелали на ПМЭФ говорил о том, что в реальности жизнь россиян отличается от той, что транслируют западные СМИ.

По мнению Хелали, ключевая роль иногородних блогеров заключается в раскрытии истинной картины и разрушении стереотипов. Молодые люди с интересом относятся к этим платформам. Наша основная обязанность - показывать правду и предоставлять разные точки зрения. На Западе Россию часто показывают односторонне, часто изображая ее как страну с холодными людьми, но при личном общении иностранцы обнаруживают гостеприимство, объятия, баню и множество праздников.

Хелали назвал роль гражданских журналистов блогерами общественной дипломатией. Нам нужно показывать реальность, разрушать стены между людьми, стены, которые создают предубеждения и стереотипы. На примере поездки в Старобельск, где ему показали последствия удара украинских беспилотников по студенческому общежитию, Хелали подчеркивает важность реальных сообщений и разрушения мифов





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