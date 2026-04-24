Американский эсминец применил артиллерию для захвата иранского судна

Впервые с 1988 года американский эсминец USS Spruance использовал палубную артиллерию для остановки иранского грузового судна Touska. Инцидент вызвал резкую реакцию со стороны Тегерана, который назвал операцию «вооруженным пиратством». Эксперты отмечают, что применение артиллерии было направлено на психологическое воздействие и предотвращение экологической катастрофы.

Москва, 24 апреля – АиФ-Москва. Американский эсминец USS Spruance впервые с 1988 года применил тяжелую палубную артиллерию для захвата судна Иран а. Силуэт 127-мм орудия Mark 45, повернутый в сторону иран ского грузового судна Touska, стал символом возвращения забытой, но от этого не менее смертоносной практики морского боя.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил aif.ru, почему Пентагон решил применить это оружие и при чем здесь психологические атаки. 19 апреля эсминец Spruance напал на иранское судно — его целью стал 274-метровый гигант Touska, который, проигнорировав международные предупреждения, упрямо держал курс на порт Бендер-Аббас. По данным Пентагона, команда грузового судна более шести часов отказывалась выполнять требования об остановке. Американский эсминец произвел несколько выстрелов из установки Mark 45 калибром 127 мм, целясь в самое уязвимое место корабля — машинное отделение.

Попадание снарядов вывело из строя двигательную установку, полностью лишив Touska хода, после чего на борт высадился десант с вертолетов Sikorsky MH-60R. Операция «Богомол» 18 апреля 1988 года стала крупнейшим морским сражением американского флота со времен Второй мировой войны. Тогда, в ответ на подрыв фрегата Samuel B. Roberts на иранской мине, США нанесли сокрушительный удар, потопив фрегат Joshan и несколько боевых катеров.

Однако нынешний инцидент кардинально отличается: в 1988-м дуэль была между военными кораблями, а в 2024-м 127-мм орудие было применено против гражданского судна. Адмиралы Пентагона применили оружие средней дальности, предназначенное для уничтожения наземных целей или беззащитных кораблей, против коммерческого транспорта. Решение атаковать палубным орудием связано с желанием Пентагона не утопить корабль с нефтью, а напугать экипаж. Если бы судно хотели затопить, применили бы противокорабельные ракеты.

Стрельба велась крайне избирательно, чтобы посеять хаос на капитанском мостике и вынудить команду сдаться без сопротивления. Эксперт Кнутов сравнил эту тактику с инцидентом у берегов Крыма в 2021 году, когда российский Су-24 заставил британский корабль ретироваться, сбросив несколько бомб по курсу его движения. Подобные акции – это акции предупреждения, они играют определённую роль для того, чтобы избежать тяжёлых последствий. Экипаж Touska, оказавшись под огнем тяжелой артиллерии, принял решение остановиться, после чего на его палубу спустились морские пехотинцы США. Тегеран уже назвал эту операцию «вооруженным пиратством» и пригрозил ответными мерами





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Иран Эсминец Военные Действия Международное Право

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Рубеж 9-й роты. История легендарного боя за высоту 3234К 12-й атаке в строю осталось пятеро десантников, у каждого по два магазина патронов. Они готовились вызывать огонь на себя, но подоспела помощь. Боевую задачу 9-я рота выполнила. Настоящая история легендарного боя Афганской войны, и её отличие от кино:

Read more »

Байден пошутил, что его оперировали в прошлом с целью убедиться в наличии у него мозгаДжо Байден пошутил, что врачи, оперировавшие его в прошлом из-за интракраниальной аневризмы, пошли на это хирургическое вмешательство, чтобы убедиться в наличии у него мозга:

Read more »

Центральное командование США показало кадры захвата иранского суднаCENTCOM опубликовало кадры захвата иранского танкера Touska.

Read more »

МИД Ирана потребовал от США освободить экипаж захваченного судна TouskaМинистерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление, в котором осудило США за атаку на торговое судно Touska в Оманском море и потребовало немедленно освободить экипаж корабля. Об этом 21 апреля сообщило иранское агентство Tasnim.

Read more »

TWZ сообщил об использовании ВМС США палубных пушек при захвате судна TouskaАмериканские военные при обстреле и захвате иранского торгового судна Touska использовали палубную пушку против другого корабля впервые за почти 40 лет. Об этом 22 апреля сообщил портал The War Zone (TWZ) со ссылкой на чиновника ВМС США.

Read more »

США впервые за 38 лет применили палубную пушку у побережья ИранаАмериканский ракетоносный эсминец Spruance обстрелял из 127‑мм пушки Mark 45 грузовое судно Touska.

Read more »