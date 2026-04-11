Американская делегация во главе с вице-президентом США прибыла в Исламабад для переговоров с Ираном

СШАИранПереговоры
📆4/11/2026 7:27 AM
📰Известия
В Исламабад прибыла американская делегация для переговоров с Ираном. В состав делегации входят высокопоставленные лица, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса. Переговоры, как ожидается, пройдут в условиях напряженности, но обе стороны выражают готовность к диалогу.

Самолет с высокопоставленной американской делегацией, включающей в себя вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс а, специального посланника президента США Стива Уиткофф а и Джареда Кушнер а, зятя бывшего президента Дональда Трампа, совершил посадку в Исламабад е. Целью прибытия делегации являются переговоры с представителями Иран а. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters, ссылающегося на информацию, полученную от двух пакистанских источников.

Согласно информации, предоставленной этими источниками, самолет с американской командой, предназначенной для проведения переговоров с иранской стороной, приземлился в столице Пакистана 11 апреля. Этот визит сигнализирует о новом этапе дипломатических усилий, направленных на разрешение сложных вопросов во взаимоотношениях между США и Ираном. \Лидер американской делегации, вице-президент Вэнс, накануне прибытия заявил, что команда отправляется в Пакистан с четкими указаниями, полученными непосредственно от президента США. Это подчеркивает серьезность намерений Вашингтона и важность предстоящих переговоров. Вэнс также выразил надежду на успешный ход диалога и готовность к конструктивному обсуждению. В то же время, глава Белого дома 10 апреля заявил о возможности быстрого прояснения результатов переговоров, отметив, что их исход станет ясен в течение суток. Параллельно с этим, президент отдал распоряжение о подготовке американских вооруженных сил, включая пополнение запасов на военных кораблях, что указывает на готовность США к различным сценариям развития событий, в том числе, в случае провала переговоров. Эти действия свидетельствуют о сохраняющейся напряженности в отношениях между странами и о важности достижения взаимоприемлемого решения. \В свою очередь, замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил о готовности к переговорам, но выдвинул условия, основанные на заранее согласованном плане из десяти пунктов, который был признан приемлемым американской стороной. Это указывает на стремление Ирана к четкости и предсказуемости в переговорах. Тахт-Раванчи подчеркнул, что Иран не намерен делать дополнительные уступки в вопросах прекращения огня, что, вероятно, отражает его позицию по текущим региональным конфликтам. Прибытие американской делегации и последующие заявления иранской стороны свидетельствуют о сложности и многогранности отношений между странами, а также о желании обеих сторон найти путь к урегулированию разногласий, несмотря на существующие противоречия. Данные переговоры, несомненно, привлекут внимание мирового сообщества и могут оказать значительное влияние на геополитическую ситуацию в регионе. Ожидается, что в ближайшие часы и дни станет ясно, приведут ли эти усилия к конкретным результатам и смогут ли стороны достичь взаимопонимания по ключевым вопросам

