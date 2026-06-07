Американский контрабандист приговорен к тюремному заключению за незаконный ввоз экзотических рептилий из Мексики

Житель Калифорнии Мануэль Перес получил пятилетний срок за организацию масштабной сети по контрабанде редких рептилий на сумму свыше 700 тысяч долларов.

В феврале 2022 года правоохранительные органы Соединенных Штатов провели успешную операцию по задержанию Мануэля Переса, жителя штата Калифорния, который оказался в центре крупного скандала, связанного с незаконным оборотом живых существ.

Перес был пойман в тот момент, когда пытался пересечь государственную границу, используя крайне рискованные и жестокие методы транспортировки. Он пытался провезти около шестидесяти различных рептилий, которые были спрятаны в пластиковых пакетах непосредственно под его одеждой. Такой способ перевозки не только подвергал жизни животных серьезной опасности, но и свидетельствовал о крайней степени отчаяния или уверенности преступника в своей безнаказанности.

Этот инцидент стал кульминацией длительного расследования, в ходе которого выяснилось, что Перес был частью организованной сети контрабандистов, специализировавшихся на поиске и продаже редких видов животных на черном рынке США. Согласно официальным данным американской прокуратуры, преступная деятельность Мануэля Переса и его сообщников имела системный и долгосрочный характер, охватывая период с 2016 по 2022 год. За эти шесть лет группе удалось незаконно ввезти на территорию Соединенных Штатов не менее одной тысячи семисот особей различных видов рептилий.

Среди контрабандного груза особое место занимали юкатанские коробчатые черепахи, которые высоко ценятся коллекционерами, а также детеныши крокодилов и различные виды мексиканских ящериц. Логистическая цепочка была четко выстроена: преступники забирали животных в аэропорту Сьюдад-Хуарес, расположенном в Мексике, после чего перевозили их на автомобилях через границу в город Эль-Пасо, штат Техас.

Чтобы избежать проверок и обеспечить беспрепятственный проход, Перес регулярно выплачивал определенные суммы в качестве сборов за пересечение границы, что указывает на возможную коррумпированность отдельных лиц или использование лазеек в системе пограничного контроля. Общая стоимость ввезенных животных была оценена в колоссальную сумму — около 740 тысяч долларов, что делает это дело одним из самых крупных в сфере незаконного оборота экзотической фауны в данном регионе. Судебное разбирательство завершилось вынесением сурового приговора: Мануэль Перес был приговорен к пяти годам тюремного заключения за контрабанду.

Однако на этом его проблемы с законом не закончились. Выяснилось, что осужденный уже имеет серьезное криминальное прошлое и на данный момент отбывает девятилетний срок за незаконное хранение огнестрельного оружия. Таким образом, совокупность его преступлений привела к длительной изоляции от общества. Данный случай подчеркивает растущую проблему незаконной торговли дикими животными, которая наносит непоправимый вред экосистемам Мексики и нарушает международные соглашения по охране природы.

Подобная деятельность способствует исчезновению редких видов и создает риски заноса опасных заболеваний. Правоохранительные органы США и Мексики продолжают усиливать контроль на границах, чтобы пресечь подобные схемы и защитить биоразнообразие планеты от жадности отдельных лиц, рассматривающих живую природу лишь как источник легкой прибыли





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