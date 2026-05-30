Американский самолёт Boeing P-8A Poseidon и другие американские военные самолёты над Персидским заливом

Американский самолёт Boeing P-8A Poseidon и другие американские военные самолёты над Персидским заливом
Американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon летает над нейтральными водами Персидского залива рядом с воздушным пространством Ирана. Несколькими часами ранее в этом же районе несколько кругов сделал американский транспортный самолёт-заправщик Boeing KC-46A Pegasus, который вылетал к Персидскому заливу из Тель-Авива. Ранее над Персидским и Оманским заливами фиксировали полёт беспилотника ВВС США Northrop Grumman MQ-4C Triton. Дональд Трамп не принял окончательного решения по ситуации с Ираном после двухчасовой встречи с представителями разведки. Однако по итогам встречи американский лидер сообщил о снятии морской блокады иранских портов, но признал, что ключевые вопросы в отношениях с Тегераном остаются нерешёнными.

Boeing P-8A Poseidon Boeing KC-46A Pegasus Northrop Grumman MQ-4C Triton Donald Trump Iran Military Airspace Neutral Waters Ports Blockade

 

