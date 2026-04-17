Альфа-Банк и РПЛ объявили о четырехлетнем партнерстве, согласно которому банк станет титульным спонсором чемпионата России по футболу, начиная с июля 2026 года. Турнир получит новое название "Альфа-Банк Российская Премьер-Лига", и предусмотрены специальные преимущества для болельщиков-клиентов банка, такие как кэшбэк за билеты, конкурсы и мероприятия с футболистами.

Альфа-Банк и Российская Премьер-Лига ( РПЛ ) анонсировали знаменательное сотрудничество, которое сделает банк титульным партнером чемпионата России по футбол у. Это соглашение, рассчитанное на четыре года, вступит в силу с июля 2026 года. Новый сезон турнира будет официально называться Альфа-Банк Российская Премьер-Лига, что ознаменует новую эру в истории российского футбол а. Это партнерство обещает принести существенные преимущества для болельщиков, являющихся клиентами Альфа-Банк а.

В рамках сотрудничества предусмотрены различные бонусы и возможности, призванные повысить вовлеченность фанатов в жизнь лиги. Клиенты банка смогут рассчитывать на кэшбэк при покупке билетов на матчи, что сделает посещение стадионов еще более выгодным. Кроме того, будут проводиться эксклюзивные конкурсы, связанные с чемпионатом, а также организовываться мероприятия с участием звезд российского футбола, что предоставит болельщикам уникальную возможность пообщаться со своими кумирами. Альфа-Банк также планирует запуск новой линии фирменной спортивной одежды и аксессуаров, которая будет доступна для приобретения. Особое внимание будет уделено персонализации, ведь болельщики всех клубов РПЛ смогут получить специальные банковские карты с уникальными гравировками на футбольную тематику или с символикой их любимой команды. Эти инициативы призваны укрепить связь между банком, лигой и болельщиками, делая футбол еще более доступным и привлекательным для широкой аудитории. Президент РПЛ Александр Алаев выразил глубокое удовлетворение по поводу достижения данного соглашения. Он подчеркнул, что с сезона 2026/27 Альфа-Банк станет титульным партнером лиги, что, по его мнению, укрепит бренд РПЛ и сделает сам чемпионат более зрелищным благодаря ярким совместным активациям. Алаев выразил благодарность Альфа-Банку за конструктивный диалог и готовность поддерживать и развивать российский футбол. Он отметил, что предыдущий опыт взаимодействия с Альфа-Банком показал совпадение амбиций, ценностей и взглядов на развитие, что позволяет с уверенностью говорить о надежном и насыщенном событиями сотрудничестве. Тимур Зулкарнаев, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка, старший вице-президент, в свою очередь, назвал статус титульного партнера главной футбольной лиги страны огромной честью для банка. Он подчеркнул, что партнерство строится на сильной экспертизе Альфа-Банка в поддержке большого спорта и его ценностях, таких как стремление к победе и командный дух, которые ведут к высоким результатам. Зулкарнаев выразил уверенность, что долгосрочное стратегическое партнерство придаст дополнительный импульс развитию не только турнира, но и всей футбольной культуры России. Это событие имеет важное значение для российского футбола, так как привлечение крупного титульного спонсора, такого как Альфа-Банк, говорит о растущем интересе бизнеса к развитию спорта и его коммерческому потенциалу. Помимо прямого финансирования, такое партнерство часто влечет за собой комплексные маркетинговые программы, направленные на популяризацию футбола, привлечение новых болельщиков и повышение уровня интереса к национальному чемпионату. Ожидается, что доходы РПЛ увеличатся благодаря этому и другим новым контрактам, что позволит клубам лиги иметь больше средств для развития инфраструктуры, детско-юношеских школ и повышения конкурентоспособности на международной арене. В целом, начало сотрудничества Альфа-Банка и РПЛ выглядит как значимый шаг в сторону усиления позиций российского футбола и его более тесной интеграции в мировую спортивную индустрию, с фокусом на создание новых возможностей и привлечение аудитории через инновационные подходы к болельщицкому опыту





